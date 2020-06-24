Son dakika | Fenerbahçe'de bir Merih Demiral vakası daha! Cenk Alptekin...

Fenerbahçe yeni sezon için ekonomik şartların sağladığı imkanlarla yepyeni bir kadro kurmak isterken altyapı oyuncuları da gelecek adına umut veriyor.

Özellikle Trabzonspor ve Kasımpaşa mağlubiyetleri taraftarın genç oyunculara olan ilgisini daha da artırırken bu oyunculardan 19 yaşındaki stoper Cenk Alptekin'e Portekiz kulüplerinin talip olduğu öğrenildi.

Merih Demiral ve Yusuf Mert Tunç gibi...

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de oynayan Merih Demiral da, buradan Portekiz'e transfer olmuş, Alcanenense ve Sporting Lizbon B takımında forma giymiş, bu yol Juventus'a kadar uzanmıştı.

Fenerbahçe'nin beklentisi olan bir başka Türk yıldız adayı olan Yusuf Mert Tunç da benzer bir seçim yapmış ve bu sezonun devre arasında Portekiz kulübü Varzim'e gitmişti. Yusuf'un bonservisinin yüzde 50'si hala Fenerbahçe'de...

"Gelecek vadeden oyuncu..."

İşte tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye'deki hazineyi adeta bulan Portekizliler, U-19 liglerini yakından takip etmeye ve scout'larına detaylı raporlar yazdırmaya devam ediyor.

Sol ayaklı ve 1.92'lik Cenk'in de Portekizli scout'lar tarafından yakından izlendiği ve gelecek vadeden oyuncular listesine eklendiği belirtildi.

Kaptan Emre sahip çıkıyor

Öte yandan kaptan Emre Belözoğlu'nun da her genç oyuncuya, onlarla adeta teker teker ilgilenecek şekilde önem verdiği ve antrenmanlarda sürekli gençlerle diyalog halinde olduğu öğrenildi. (Fanatik)

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!