Son Dakika | Fenerbahçe'de bir futbolcunun corona testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun ev izolasyonuna alındığı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.



Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.



Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

TFF, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, Fenerbahçe'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Yapılan kontrol sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." mesajı yayımladı.



Galatasaray Kulübü de sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünde Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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