Son Dakika | Fenerbahçe'de bir futbolcuda corona virüsü bulgularına rastlandı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını duyurdu.

Sarı lacivertli ekip bugün Samandıra'da toplanarak tüm futbolcuları ve personeli corona virüsü testine tabi tutmuştu.

Yapılan test ve tetkikler neticesinde bir futbolcuda ve bir sağlık heyeti çalışanında COVID-19 bulgularına rastlandığı açıklandı.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Fenerbahçe'de corona virüsü bulgularına rastlanan oyuncunun ve sağlık heyeti çalışanın ismi henüz resmiyet kazanmadı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de katıldığı canlı yayında sarı lacivertli camiaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Haklı çıkmaktan utanıyoruz. Galatasaray kulübü ve Fatih Terim adına konuşuyorum. Zorla maçı seyircili oynatıp puan almakla suçlayanlar utanır mı acaba? Tek başımıza mücadele verdik ama yanlış değerlendiren kesimler oldu. Bizi eleştiren arkadaşlarımız utanırlar. Fenerbahçe Kulübüne de geçmiş olsun diliyorum. İnşallah atlatırlar."

FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

CENK RENDA KARANTİNADAN MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nda koronavirüs belirtilerine rastlanan takım menajeri Cenk Renda, yoğun bakımda olmadığını ancak hastanede kontrol altında tutulduğunu söylemişti.

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimi günlerde yayınladığı açıklama ile erkek basketbol takımında yapılan rutin kontroller sonrasında bazı oyuncular ile idari ekipten bazı isimlerde koronavirüs belirtileri olduğunu açıklamıştı.

Yapılan testler sonrasında alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı’na gönderildiğini bildiren Fenerbahçe’de erkek basketbol takımı idari menajeri Cenk Renda’nın yoğun bakımda olduğu haberleri çıkmıştı.

Cenk Renda, kendisine ulaşmak isteyen Fenerbahçeliler ve yakın dostlarına topluca bir mesaj yollayarak yoğun bakımda olmadığını, kontrol amaçlı özel hastanede olduğunu açıklamıştı.

Cenk Renda, ‘’Dostlarım selam, karantina altındayım bir özel hastanede. Dün akşam geldim, bırakmadılar. Tedaviye başlayacaklar ama ne zaman bilmiyorum çünkü bir daha test yaptılar. Koronayım yüzde bir milyon. Zor bir durum, zor bir süreç. Kusura bakmayın telefonlarınızı açamıyorum, konuşmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum, dikkat edin kendinize’’ ifadelerini kullanmıştı.