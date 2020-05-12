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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de bir corona virüs vakası daha!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de bir corona virüs vakası daha!
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Fenerbahçe, tekrar yapılan COVID-19 testleri kapsamında 1 tesis çalışanının daha testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

 

Son Dakika | Fenerbahçede bir corona virüs vakası daha

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