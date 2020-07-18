MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri Son Dakika | Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Nikola Kalinic'in yeni takımı belli oldu
GeriBasketbol Son Dakika | Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Nikola Kalinic'in yeni takımı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 18.07.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Nikola Kalinic'in yeni takımı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Nikola Kalinic'in yeni takımı belli oldu
Abone Olgoogle-news

Zeljko Obradovic'in ayrılması sonrası yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'Da bir ayrılık daha yaşandı! Nikola Kalinic, Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak İspanya ekibi Velancia'ya imza attı.

Velancia Basket'ten yapılan açıklamada Nikola Kalinic ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Sarı-Lacivertli takımda daha önce Datome, Egehan Arna, Derrick Williams ve Joffrey Lauvergne ile yollar ayrılmıştı.

Son Dakika | Fenerbahçede bir ayrılık daha Nikola Kalinicin yeni takımı belli oldu

Son Dakika | Fenerbahçede bir ayrılık daha Nikola Kalinicin yeni takımı belli oldu

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle