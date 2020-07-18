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Son Dakika | Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Nikola Kalinic'in yeni takımı belli oldu
Zeljko Obradovic'in ayrılması sonrası yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'Da bir ayrılık daha yaşandı! Nikola Kalinic, Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak İspanya ekibi Velancia'ya imza attı.
Velancia Basket'ten yapılan açıklamada Nikola Kalinic ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-Lacivertli takımda daha önce Datome, Egehan Arna, Derrick Williams ve Joffrey Lauvergne ile yollar ayrılmıştı.
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