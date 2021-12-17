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Son Dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku! En az 5-6 hafta yok

#Fenerbahçe#Sakatlık#Fenerbahçe Beşiktaş
Son Dakika: Fenerbahçede Beşiktaş maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku En az 5-6 hafta yok

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak

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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı. Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının son bulmas ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

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Dün akşam yapılan idmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yapılan tetkiklerine göre yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi. MR sonrası yırtığın boyutu belirlenecek. Ferdi'nin bu durumda 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun detaylı tetkikleri yapılarak tedavisine başlanacak.

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