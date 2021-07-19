Son Dakika: Fenerbahçe'de Berke Özer göz doldurdu! "Altay Bayındır'ın işi zor..."

Spor Arena Detay - Mücadelede iki farklı 11'le sahada yer alan Fenerbahçe'de, ilk 45 dakikalık bölümde kaleyi koruyan Berke, kurtarışlarının yanı sıra savunma arkasına atılan toplardaki çıkışlarıyla dikkat çekti.

Kalesinde sağlam bir duruş sergileyen, yan toplardaki refleksleri ve savunma arkasına atılan toplardaki sezgileriyle Kasımpaşa golcülerine geçit vermeyen Berke, 45 dakikalık oyunuyla beğeni topladı.

Sarı lacivertlilerde Harun Tekin'in Kasımpaşa'ya transferi sonrasında ikinci kaleci durumunda bulunan Berke, iki hazırlık maçında da geçer not alırken şimdiden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ı zorlayacağına dair yorumlar yapıldı.

MANUEL NEUER'E BENZETİLDİ

Sahada kaldığı 45 dakikada dördüncü savunmacı gibi hareket eden ve defans gerisine atılan toplarda süpürücü görevi gören 21 yaşındaki kaleci, Alman yıldız Manuel Neuer'e benzetildi.

Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nda görev aldığı maçlarda adeta bir stoper gibi çıkışlar yapan, sık sık kalesini terk ederek tehlike oluşturacak pozisyonları bir savunmacı gibi engelleyen Neuer, dünyanın en iyi file bekçilerinden biri olarak anılırken Berke'nin Kasımpaşa mücadelesindeki tarzı çok benzetildi.

"ALTAY'IN GELECEK SEZON İŞİ ZOR"

Sosyal medyada Neuer'e benzetilen Berke'nin takımda kalması yönünde birçok mesaj paylaşılırken Altay Bayındır'la sıkı bir forma savaşına girebileceği yorumları yapıldı.

İKİ SEZON BELÇİKA'DA GEÇİRDİ

Fenerbahçe'ye 2018 yılında transfer edildikten sonra iki sezon Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke'nin büyük olasılıkla takımda kalması bekleniyor.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:

"Berke dördüncü stoper gibi oynuyor. Refleksleri çok kuvvetli, helal Berke! Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde"

"Bu sezon Berke kalırsa Altay Bayındır'ı zor bir sezon bekleyecek. Günün sonunda kazanan Fenerbahçe olacak."

"Pereira hocam sanırım Berke Özer'den öyle kolay kolay vazgeçemeyecek. Fenerbahçe'de şuan iki kaleci de ilk 11'de oynayabilecek seviyede."

"Berke kesinlikle kalmalı ve uzun süreli sözleşme yapılmalı. Altay'ın en geç bir sezon sonra gideceğini düşünüyorum."