Son Dakika: Fenerbahçe'de beklenen veda! Altay Bayındır bugün İstanbul'dan ayrıldı... Yeni adresi...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile yollar ayrılıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Altay Bayındır ve Temsilcisi Sefa Seyrek, transfer görüşmelerinde bulunmak için bugün saat 12.30’da İstanbul’dan ayrıldı.

Milli eldivenin ismi bir dönem Manchester United, Ajax ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı.

LIVAKOVIC YARIN GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde mutlu sona ulaştı.

4+1 YILLIK İMZA

Germanijak'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, 9+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Başarılı eldivenin, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Kadıköy'de kaleyi devrelmasına kesin gözüyle bakılan Dominik Livakovic'in 23 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

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BU SEZONKİ 12. transfer OLACAK

Livakovic, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi olacak. Sarı-lacivertliler daha önce Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.