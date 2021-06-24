Son Dakika: Fenerbahçe'de beklenen gün geldi çattı! Aziz Yıldırım ne konuşacak? FB TV sürprizi, Ali Koç...

Fenerbahçe'de beklenen gül geldi çattı. Esi başkan Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulunacak.

Yıldırım’ın basın toplantısı, saat 11.30’da başlayacak. Toplantıyı Spor Arena'da bu sayfadan anbean takip edebilirsiniz...

Şekip Mosturoğlu, Abdullah Kığılı, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat gibi 25 eski yöneticinin de katılacağı ve taraftarların heyecanla beklediği toplantıda neler yaşanacağına ilişkin elde ettiğimiz bilgiler şöyle:

1 - KESİNLİKLE ADAY OLMAYACAK

Aziz Yıldırım öncelikle başkanlığa yeniden aday olmayacağını deklare edecek. Ardından mali konular ağırlıklı olmak üzere uzun bir konuşma gerçekleştirecek.

2 - 25 ESKİ YÖNETİCİ KATILACAK

Yıldırım’ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı arkadaşları kendisini yalnız bırakmayacak. Toplantıya 25 eski yöneticinin katılması bekleniyor.

3 - YILDIRIM ÖNDE, ARKADAŞLARI ARKADA

Toplantı salonunda Aziz Yıldırım önde, geçmiş yönetim kurullarından arkadaşları arkasında oturacak. Ayrıca toplantı soru-cevap şeklinde olacak.

ÖNCE ALİ KOÇ FB TV'DE KONUŞACAK

Aziz Yıldırım’ın basın toplantısından önce Ali Koç açıklamalarda bulunacak. Koç, bugün saat 10.45-11.30 arasında başkan adayı Eyüp Yeşilyurt ile FB TV’de konuşacak.