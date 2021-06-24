Son Dakika: Fenerbahçe'de beklenen gün geldi çattı! Aziz Yıldırım ne konuşacak? FB TV sürprizi, Ali Koç...
Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'ın yapacağı basın toplantısına çevrildi. 3 Haziran 2018’de seçimi kaybettiği günden bu yana mecbur kalmadıkça basının karşısına çıkmayan Yıldırım, bu kez kendi isteğiyle camianın huzuruna çıkıyor. 11:30'da başlayacak toplantıyı Spor Arena'dan anbean takip edebileceksiniz. İşte toplantı öncesi detaylar...
Fenerbahçe'de beklenen gül geldi çattı. Esi başkan Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulunacak.
Yıldırım’ın basın toplantısı, saat 11.30’da başlayacak. Toplantıyı Spor Arena'da bu sayfadan anbean takip edebilirsiniz...
Şekip Mosturoğlu, Abdullah Kığılı, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat gibi 25 eski yöneticinin de katılacağı ve taraftarların heyecanla beklediği toplantıda neler yaşanacağına ilişkin elde ettiğimiz bilgiler şöyle:
1 - KESİNLİKLE ADAY OLMAYACAK
Aziz Yıldırım öncelikle başkanlığa yeniden aday olmayacağını deklare edecek. Ardından mali konular ağırlıklı olmak üzere uzun bir konuşma gerçekleştirecek.
2 - 25 ESKİ YÖNETİCİ KATILACAK
Yıldırım’ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı arkadaşları kendisini yalnız bırakmayacak. Toplantıya 25 eski yöneticinin katılması bekleniyor.
3 - YILDIRIM ÖNDE, ARKADAŞLARI ARKADA
Toplantı salonunda Aziz Yıldırım önde, geçmiş yönetim kurullarından arkadaşları arkasında oturacak. Ayrıca toplantı soru-cevap şeklinde olacak.
ÖNCE ALİ KOÇ FB TV'DE KONUŞACAK
Aziz Yıldırım’ın basın toplantısından önce Ali Koç açıklamalarda bulunacak. Koç, bugün saat 10.45-11.30 arasında başkan adayı Eyüp Yeşilyurt ile FB TV’de konuşacak.