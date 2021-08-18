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GeriFutbol Son Dakika... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Thiam için Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam - Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 21:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Thiam için Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam - Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan kadro düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor. Son olarak Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken ayrılması planlanan bir diğer oyuncu Mame Thiam'ın da yeni adresi belli oldu.

Spor Arena - Transferde en az bir forvet ve bir kanat beki takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan isimler için de çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin'in ardından Caner Erkin ve Sinan Gümüş de kadro dışı kalmıştı.

Fenerbahçe, gün içerisinde Sadık Çiftpınar ile yolları ayırmış ve tecrübeli savunma oyuncusu Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Mame Thiam'a kendisine kulüp bulmasını söylemişti.

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ANTALYASPOR, GÖZTEPE VE SİVASSPOR TALİPTİ AMA...

Kadroda düşünülmeyen Mame Thiam için Antalyaspor, Göztepe ve Sivasspor'un talip olduğu belirtiliyordu. Ayrıca Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, 28 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğü ve oyuncuyu resmen istediği iddia edilmişti.

KONYASPOR İLE ANLAŞMA TAMAM

Son dönemde bu transfer için devreye giren Konyaspor'un, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların 1 milyon euro karşılığında Mame Thiam'ı kadrosuna katacağı ve bonservisi 3 taksitle ödeyeceği kaydedildi.

Son Dakika... Fenerbahçede beklenen ayrılık Thiam için Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam - Transfer Haberleri

LİMİT VE FFP İÇİN AYRILIKLARA DEVAM

TFF Limitleri ve Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle transfer yapmak için kadrosunda boşluk yaratmak zorunda olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan da Premier Lig ekibi Watford ile görüşüyor.

Ayrıca Caner Erkin'in de bazı Süper Lig ekiplerinden teklif aldığı biliniyor.

SAMATTA KADROYA DAHİL EDİLEMEDİ

Samatta'nın 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu sezon başında kullanan sarı-lacivertliler, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasındaki al-sat dengesini tutturamadığı için bu oyuncuyu şu an için Avrupa kupalarında oynatamayacak.

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