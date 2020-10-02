Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İki ismin bileti kesildi - Transfer Haberleri

Son Dakika... Fenerbahçe'de Dirar ve Garry Rodrigues ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Yeni sezonda transfer döneminin kapanmasına artık sayılı günler kala Fenerbahçe’de hareketlilik bitmiyor. Papiss Cisse transferini açıklayarak kadrosunu önemli bir yıldızla güçlendirmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, son ana kadar listesindeki isimleri kovalamaya devam ederken, bir yandan da eldeki oyuncularla yollarını ayırmaya çalışıyor. İşte bu doğrultuda yönetim, teknik direktör Erol Bulut’un kadroda düşünmediği Garry Rodrigues ve Nabil Dirar’ın gitmesi için tüm imkanları zorluyor. Al-İttihad’dan kiralık olarak alınan Rodrigues, daha önce aralarında Olympiakos’un da olduğu bazı kulüplerle görüşmüştü.

Yıllık 2 milyon Euro’ya yakın maaşı olan Dirar için de gelecek tekliflere göre her türlü kolaylığın sağlanacağı konuşuluyor. Eğer bu iki oyuncuyla yollar ayrılırsa, kanat pozisyonu için de Kanarya’dan bir transfer hamlesi daha bekleniyor. Sarı-Lacivertli kulüp, Norwich City'den sağ kanat oyuncusu Buendia'nın yanı sıra Bristol City'nin sol kanat oyuncusu Niclas Eliasson için de temaslarını sürdürüyor. Taraftarlar da transferin biteceği 5 Ekim tarihine kadar neler olacağını merakla bekliyor. (Fanatik)

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