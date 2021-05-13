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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tarihi resmen açıklandı!

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Son dakika: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tarihi resmen açıklandı!

Fenerbahçe; 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan seçimin çoğunluk sağlanamadığı taktirde 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağını açıkladı. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.

Son dakika: Fenerbahçede başkanlık seçimi tarihi resmen açıklandı

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