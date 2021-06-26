Son Dakika: Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden Ali Koç seçildi! Oy sayısı resmen açıklandı

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Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Ali Koç ve yönetimi, 3 yıl daha görev yapacak.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilme hakkına sahipti.

Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlarken 17.00'ye kadar devam etti.

Kongreye tek aday olarak giren 33. başkan Ali Koç, bir kez daha başkan seçilirken 3 yıl daha görev yapacak.

İŞTE ALİ KOÇ'UN İLK SÖZLERİ

Bugün kiminle konuştuysam, şehir dışından gelmişti. Şanlıurfa, Malatya, Kırklareli, İzmir, Ankara... Bugün bir kongre üyemiz, İsveç'ten sabah indi, 4 saat İstanbul'da kaldı ve oyunu verip gitti.

BUGÜN DE GÖSTERDİLER

Bunlar, bu camianın farkını fazlasıyla gösteriyor. Kongre üyeleri, bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını, başkanlarına geçmişte oldukları gibi nasıl sahip çıkacaklarını bugün de gösterdiler.

FAZLASIYLA UMUTLANDIRMIŞTIR

Son birkaç günde yaşananlardan sonra, bugün burada sergilediğiniz duruş ve reaksiyon, camiamızın birliği açısından beni ve arkadaşlarımız fazlasıyla umutlandırmıştır. Fenerbahçeliler, zor günlerde verecekleri mesajları çok iyi bilirler.

BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ

Yapacak çok işimiz var. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı sizlere temenni ediyorum. Beklentilerin farkındayız

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

ALİ KOÇ'UN 2. DÖNEMİ OLACAK

Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullanmış ve bu oyların 16 bin 92'sini elde eden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.

YÖNETİM KURULU VE DİĞER KURULLAR DA SEÇİLECEK

Kongrenin ikinci gününde başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ve diğer kurullar da seçilecek.

Başkanın yanı sıra yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçiminin ardından seçim sonuçları açıklanacak.

Adaylığını duyuran Eyüp Yeşilyurt seçime giremiyor

EYÜP YEŞİLYURT, SEÇME GİREMEDİ, ENGİN VEREL DE VAZGEÇTİ

Gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini açıklayan Yeşilyurt'un yanı sıra aday olacağını duyuran Engin Verel de bu kararından vazgeçtiğini bildirmişti.

Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.

Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.

KATILIM SAYISI 6 BİN 682

Sandıklar kapandıktan sonra yapılan açıklamada 6 bin 682 üyenin oy kullandığı ifade edildi.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK İLGİ

Seçim için Ülker Stadı'na gelen başkan ve tek aday Ali Koç, üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ali Koç ile fotoğraf çektirmek isteyen üyeler, etrafında yoğun bir kalabalık oluşturdu.

SERVET YARDIMCI OY KULLANDI

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullandı.

ALİ KOÇ VE EŞİ DE OY KULLANDI

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı olan ve seçime tek aday olarak giren Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Koç sandık başında "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem olur." şeklinde açıklama yaptı.

Washington DC Fenerbahçe Dernek Başkanı Erhan Türk de oy kullanan isimlerden biri oldu.

ÜLKER STADI'NA "FENER YOLU" KURULDU

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulun düzenlendiği Ülker Stadı'nda, 3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde "Fener Yolu" oluşturuldu.



3 Temmuz sürecinin barkovizyonlarla anlatıldığı Fener Yolu'nun başında, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun görüntüleri yer alırken, daha sonra taraftarların "Futbolda şike kumpası" davasına karşı tepkisi ve yürüyüşlerinin bulunduğu görüntülere yer verildi.



Barkovizyonlarda o dönemde yaşanan gelişmeler, kronolojik olarak gösterildi.



Fener Yolu'nun sonunda yer alan çadırda ise kongre üyelerini 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası karşıladı.

Fenerbahçe'de yıllık aidatlar yükseltildi, gerginlik çıktı! Ali Koç tribünde...