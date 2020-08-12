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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy istifa etti!
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Haber Giriş: 12.08.2020 - 19:21,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy istifa etti!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy istifa etti!
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Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan vekili Semih Özsoy'un istifa ettiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir.

Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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