Son Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'u çileden çıkaran futbolcu! Bütün teklifleri reddetti, Sinan Gümüş'ün lisansı çıkarıldı

Spor Arena Detay - Fenerbahçe, 2020 - 2021 yaz transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayırırken önemli transferlere de imza attı. Özellikle Diego Rossi ve Mergim Berisha transferin son günlerinde kadroya katılırken hücum anlamında Vitor Pereira'nın da eli güçlenmiş oldu.

Yine Kim Min-Jae, Miguel Crespo ve Max Meyer, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda kadroya katılan isimler oldu.

Sarı lacivertlileri en fazla zorlayan konu ise takımdan ayrılacak isimlerle yaşanan süreç oldu. Özellikle Dirar, Perotti, Zanka gibi isimlerin ayrılık süreci uzayınca anlaşma sağlanmasına rağmen yeni transferlerin resmi duyuruları da gecikti.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı futbolcular şöyle oldu;

- Frey

- Thiam

- Ozan Tufan

- Kemal Ademi

- Sadık Çiftpınar

- Deniz Türüç

- Caner Erkin

- Harun Tekin

- Gökhan Gönül

- Nabil Dirar

- Steven Caulker

- Oğuz Kağan

- Samatta

- Lemos

- Cisse

- Zanka

- Diego Perotti





ALİ KOÇ: BİZE ZORLUK ÇIKARANA BİZ DE ZORLUK ÇIKARACAĞIZ

Fenerbahçe'nin transfer döneminde en büyük sorun yaşadığı futbolcu ise Sinan Gümüş oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde "Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, Ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız." demişti. Bu futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Sinan Gümüş, bir türlü takımdan ayrılmak istemedi. Bundesliga'dan 2 milyon euro teklif gelen Sinan Gümüş Almanya'ya geri dönmek istemedi. Yine Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün transferini istediği Sinan, bu kulüplere de olumsuz dönüş yaptı.



Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da, "Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaştık ama oyuncu bize gelmek istemedi." dedi.

Sinan'ın sözleşme feshi için Fenerbahçe'den kontrat süresince olan maaşının tamamını istediği ifade ediliyor.





SİNAN GÜMÜŞ'ÜN İSTEDİĞİ OLMADI, LİSANSI ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün lisansı transferin son gününde çıkarıldı. Kulübün süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladığı oyuncu bu durumda sezonu oynamadan geçirecek. Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını gerçekleştirecek olan Sinan Gümüş'ün sezon sonuna kadar takımdan ayrı tutulacağı ifade ediliyor.

"MAYIS'A KADAR KULÜPTE TUTACAĞIM"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'ın programında, "İyi bir teklif geldi. Ama iki misli para istedi. Bize sorun çıkartana sorun çıkartırız. Mayısa kadar kulüpte tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde Stuttgart, Galatasaray, Genoa ve Antalyaspor gibi takımlardan forma giyen Sinan Gümüş 22 maçta forma giyerken 4 gol, 1 asist yaptı.



