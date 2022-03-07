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Son Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan flaş karar! Yeni teknik direktör ve ön protokol...

#Fenerbahçe#Ali Koç#Fenerbahçe Ali Koç Haberler
Son Dakika: Fenerbahçede başkan Ali Koçtan flaş karar Yeni teknik direktör ve ön protokol...

Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un bu hafta Almanya giderek, Joachim Löw’le bir kez daha bir araya geleceği ve taraflar arasında ön protokol imzalanacağı iddia edildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe 'de daha Vitor Pereira görevdeyken gelecek sezonun teknik direktörü için çalışmalar başlamıştı. Süreçte Portekizli teknik adamla yollar ayrılırken, önemli isimler devre arasında gelmeye sıcak bakmayınca takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte eski hocaları Joachim Löw'le sürekli temas halinde kaldı. Sabah'ın haberine göre; Yapılan görüşmeler sonunda Alman çalıştırıcı, büyük ölçüde ikna edildi ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı.

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Hafta içinde bu konuda yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki birkaç gün içerisinde Almanya'ya gideceği ve son kez masaya oturacağı Löw'le ön protokol imzalayacağı öğrenildi. Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacağı ifade edildi. Yeni teknik adam sezon bittiği zaman açıklanacak. 

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