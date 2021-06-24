Son Dakika: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'Seni göndereceğim, ahlaksızlar! Hapse gideceksin hapse...'

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında sarı lacivertli camianın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım ilk olarak hafta sonu gerçekleştirilecek olan seçimli olağan genel kurulda Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını ifade etti ve "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım." diyerek gündeme bomba gibi düşen sözlerine başladı.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

3 yıl önce Ali Koç başkan seçildi. Biz de karar verdik. İyi zamanda da ses çıkmayacak, kötü zamanda da konuşmayacağız ki kulüp bundan etkilenmesin. Bizi tahrik ettiler. Neden konuşmuyorsunuz diye. Ben ve arkadaşlarımı bir yola sokmaya çalıştılar ama biz bu tuzağa düşmedik. Fenerbahçe yönetimine bir bahane olmaması için sustuk. Ben ve arkadaşlarımın verdiği söz bitmiştir. Fenerbahçe yönetiminin hatalarında kamuoyunu bilgilendireceğiz. 3 senedir enkaz edebiyatı konusu var. Biz çok kötü bir tablo aldık diyorlar. Böyle bir şey yok. Birazdan açıklayacağım hepsini. Neyin ne olduğunu hepimiz göreceğiz.

"GELDİKLERİ GÜNDEN BERİ AĞAÇ DİKTİLER Mİ?"

1998 yılında 1 oyla başkan seçildik. Geldiğim günden 20 yıl sonra bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Geldiğimizde Dereağzı'nda bir çim saha vardı, başka bir şey yoktu. Tapulu malımız yoktu. 50 tane tapu aldık kulübe. Hepsi kulübün kasasında, suretleri burada. Parayı harcayalım, 1 kez daha şampiyon olalım demedik. Başkan Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın mal varlıkları bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın neyi var? Stadı var, kamp tesisleri var. Bir de Beşiktaş'ta apartman var. Galatasaray'ın Florya'da yarısı devletin olan arsa, devletin yaptığı stat ve Selahattin Beyazıt'ın aldığı arsa var. Fenerbahçe'nin neyi olduğunu okuyacağım şimdi. Yeni yönetimin geldiğinden beri verdiği sözleri de okuyacağım. Geldiklerinden beri ağaç diktiler mi? Kulübün önüne bir bekçi kulübesi yaptılar.

"PAMUK PRENSES KÜME DÜŞÜYORDU"

Sayın Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin üye onu niye seçti daha anlamamış. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens diye seçti. Pamuk prensesi alıp uçuracaktın, Fenerbahçe küme düşüyordu küme. Son 3-4 maç kala küme düşmekten kurtulduk. 6., 7. olduk. Bu sene de 3. olduk. Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe yönetiminde olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Şampiyon değilseniz başarılı değilsiniz.

"HAPİS Mİ YATTIN? PANDEMİDE BİR HAFTA EVDEN ÇIKMADI HERHALDE"

Bankalardan borç alarak stadımızı yaptık, Ülker Arena'yı yaptık, Samandıra, Dereağzı, kürek şubesi, masa tenisi şubesi, akademi tesisleri, sosyal tesisler, Fenerbahçe Koleji arazisinin bugünkü değeri 400 milyon TL, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası, Ataşehir'de villalar, Gebze'deki arazi, Fikirtepe tesisleri, ülkenin çeşitli yerlerinde araziler... Varlıklarımızın farkında değiller. Gidip görmediler ki. Görmek 10 gün sürer. Hep bir bahaneleri var. Enkaz aldık. Sayın Ali Şen'den başkanlığı aldığım zaman 'Borç 5.5 trilyon' deniliyordu gazete küpüründe. Ali Şen haysiyet divanından döndü, demiş üyelerimizden biri bir köşe yazısında. 5.5 trilyon o zamanki 27 milyon TL. Ben 3 senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadı herhalde onu söylüyor.

"BEN ÇOK EZİYET ÇEKTİM"

Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından çekiniyor. Biz aday olduk seçilemedik ve kenara çekildik. Seçilseydik o şartlar neyse bizler de onu yaşayacaktık. Biz kaçmadık. Çok eziyet çektim, herkes bana saldırıyor diyor. Ben geldiğimdeki muhalefeti anlatayım size: Başkan oldum, Ali Sami Yen'de Galatasaray maçı var. Bir tek ben seçildim, diğer listeler hep muhalif. Devre arasında soyunma odasına indik. Vefa Bey'in ekibi soyunma odasında, biz ikimiz gariban duruyoruz. Futbolcular maç çıkışı Ali Şen'in evine gittiler. Ben böyle bir Fenerbahçe aldım. Her gün yazı yazıyorlardı. Pendik'e yenildik 2-1, bizi istifaya davet ettiler. Aldık kongre kararı, bir tanesi de aday olmadı devam ettik. 2001'de yine bıraktım şampiyon olduktan sonra. Evden bırakmamı istediler. İnsanlar yürüdü, geri döndük. 2006'da Denizli'yi yaşadık hep beraber. FETÖ operasyonları başladı. Yine bıraktık ama telefonlar şunlar bunlar geri döndük. Sonra 2011'de hapse gittik. Kendim için gittim hapse yattım çıktım. Orası çok güzeldi.

"ALİ KOÇ'UN İÇİNE AZİZ YILDIRIM VE ARKADAŞLARI KAÇMIŞ"

Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi rakip görme. Bizi içnden at. Bizle rakip olman için 20 sene görevde kalman, şampiyonluklar yaşaman, stadı yıkıp yeniden yapman, salonu yıkıp yeniden yapman, tesisleri yıkıp yeniden yapman lazım. Sonra da gözümün üstünde kaşım yok deyip hapse gideceksin hapse. Sonra Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diyeceksin. Bana kimse bir şey gösteremez. Ayıp denen bir şey var. Sustukça üzerimize geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Sustukça üzerimize geliyorsunuz. Beni yeniden soyundurmayın.

"150 MİLYON EURO SÖZ VERDİN, SÖZÜNÜ YERİNE GETİR"

Enkaz aldık, borç şu kadar diyorsunuz şu kadar. Benim ve arkadaşlarımın suistimali varsa gidip mahkemeye verin. Ben sizi mahkemeye vereceğim bunu bilin. Bu kutsal kürsüde verdiğiniz sözleri tutmadınız. Ben sana teklif yaptım, 150 milyon Euro ben vereceğim, 150 milyon Euro da sen ver. Futbolu sen, basketbolu ben idare edeyim dedim. Geldi 150+1 dedi. Etti 151 milyon Euro. Ben 1998-99'Da 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Kimseye de söylemedim maliyeden korkuyorum diye. Senin verdiğin para? 80 milyon Euro. 150 milyon Euro söz verdin. Sözünü yerine getir.

"YALAN SÖYLEME HUYUM YOK AMA BANA YALANCI DEDİ"

52 tane oyuncu aldın. Para yok, batmış bu kulüp. Sen 52 oyuncuyu nasıl aldın? 6 tane hoca aldın. Bunların bonservislerini nasıl verdin? SPK nerede? Yok ortada. Fenerbahçe'yi şikayet ediyor diyecekler şimdi. Evet ediyorum çünkü Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. 30 yaşından büyük oyuncu almayacağız dedi, herkes de inandı. 2 milyar TL borç gösteriyorlar, dağıttıkları kitapçıkta 4 milyar gözüküyor borç. 2 yılda buy kulübe 500 milyon dolar para girdi. Bu para ne oldu? 50 milyon Euro bizim arkadaşlarımın çalışmaları sonucu alınmış oyuncuların satışından alınan para. 25 milyon Euro sermaye arttırımı yaptılar. 25 milyon Euro benim devlete yalvar yakar çıkardığım kanun var. Vergi affı biz bırakmadan 1 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanının katkılarıyla çıkardığı para. 50 milyon dolar da kendisi verdi. 50 milyon dolar da Yapı Kredi'den kulübü borçlandırdı. 2 sene stat full oynandı, VIP sattılar, locaları sattılar, iki senede1 00 milyon. Yayın gelirleri 35-40 olması gerekir ama fazla kazanamadık o yüzden toplamda 500milyon dolar kulübe gelir geldi. Atmıyorum, yalan söyleme huyum yok ama bana yalancı dedi. Pantolonunu çekti yukarı bana laf söyledi.

"TV'DEN GERİ ALIP BAKMIŞLAR..."

Sportif AŞ'de çekimser kalıp bizi ibra etmedi. Biz ibra edilmişken 2019'daki mali kongreye sanki ibra edilmemiş gibi koydular. Mektup yazıp gönderdim okudular mecburen. Biz ibra edilmemişken siz seçilemezsiniz. 1 yıllık yönetiminiz düşer. Yaptığınız her şey yanlış olur. TV'de geri alıp bakmışlar ki ibra edilmişiz.

"SENİ AFFETMEM BUNU BİL, SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM"

Ondan sonra bize yalancı diyor. Ben hayatımda bilerek yalan söylemedim. Yalan söyleseydim hapis yatmazdım. Ben saygılıyım diyor. Ben zona hastalığımdan dolayı pantolonumun kayışını bağlayamıyorum. Seni affetmem bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim bunu bil. Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da.

Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez.

"YANINDAKİLER ÇOK KONUŞUYOR, BAK ONLARI DUMAN EDERİM"

Bundan sonra söyleyeceğiniz her söze iki söz söylerim. Televizyonlardan ayrılmam. Sallamak kolay. Yanındakiler çok konuşuyor bak onları duman ederim. Ayıp.

"250 MİLYON DOLARLA İŞLER YAPACAKTIK AMA KISMET OLMADI"

3 Temmuz önemli. 3 Temmuz'dan 2 ay önceki mali kuruldaki tablomuzu açıklamışız. Bütçemizi 250 milyon dolara bağlamışız. Bu bütçeyle işler yapacaktık ama kısmet olmadı. 3 Temmuz'dan önce Murat Özaydınlı bana geldi, muhasip üyeydi. Hisse senetleri 1.8 doları buldu. Halka arz yapalım, 270 milyon dolar kulübe para gelecek. 150 milyon dolar borcumuz var. 100 milyon doları bankaya koyalım, 20 milyon dolarla da transfer yapalım dedi.

MURAT ÖZAYDINLI, GÖZALTINDA KENDİSİNİ SORGULAYAN SAVCI MEHMET BERK'İN SÖZÜNÜ ANLATTI

Murat Özaydınlı: Sayın başkanın söylediği gibi bu hazırlıkları yaptık. Değerimiz 1,5 milyar dolardı. Borcumuz 150 milyon dolardan biraz daha düşüktü. %15 halka arz yaparsak çok ciddi gelirimiz olacaktı ama maalesef 3 Temmuz oldu. Ben gözaltındayken beni sorgulayan kaçak savcı Mehmet Berk, 'Biz bu operasyonu Eylül ayında yapsaydık siz halka arzı da yapmış olacaktınız. Ondan sonra da Fenerbahçe'yi kimse tutamayacaktı'

FORBES'UN AZİZ'İN MUCİZESİ BAŞLIĞI

2009 yılında dünyanın en çok gelir getiren kulüplerden 19. sıradaydık. 110 milyon dolarlık geliriyle bu listeye giren ilk Türk takımı oldu. Forbes Dergisi'ne 'Aziz'in mucizesi' başlığı atıldı.

"ALİ KOÇ 3 TEMMUZ'UN NERESİNDE?

Bu Ali Koç 3 Temmuz'un neresinde? Karar ver nerede olduğuna. Benin dava arkadaşlarım bana FETÖ'cü diyorlar diyor. Ona girersen önce Hakan Şükür'ün suçlamalarına cevap versin bize değil. Dava arkadaşlığı için eylem birliğinde olmalısınız. Biz hapis yattık. Bürosundaki arkadaşlar da bizimle beraber hapis yattı. 2012'de seçim var, biz hapisteyiz, sen yönetime bile girmedin, ayrıldın. Ben gittim bunların hepsinden şikayetçiyim dedim dilekçe vererek. 3 arkadaşımız da dilekçe verdi. 75 kişiye tamamlayacak kadar bu kumpas davasında karar çıktı. Bizdeen başka herkes seviniyor. O dava başka türlü bitseydi bizler uğraşacaktık. Herkes dünyayı kazandık diye seviniyor. Bir mahkeme yahu bu. Milleti kandırmayın. Biz olmasak dava olmaz. Bırakın bunun savunmasını biz yapalım. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin hakları için açılacak davaların da bizim kontrolümüzde olması lazım. Her şeyi biz yaşadık. Dışarıdaki avukatlar bunları bilemez, biz yandık. Kimse bizim kadar bilemez. Bize sormadan hareket etmeyin. Yargıtay'daki dava devam ediyor. Sonra sıkıntı yaşarsınız.

ALİ KOÇ'A BASKETBOL ŞUBESİ TEKLİFİ VE OBRADOVIC VAADİ

Obradovic'i de konuşayım biraz. Obradovic benim dostum. Akşamları gelip otururdu konuşurduk. 5 dakika basket, 5-6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, ben anlatırdım. Birbirimize takılır, güler eğlenirdik. Baskonia'ya maça gitti 35 sayı farkla kazandık. Ozan anlatsın devamını...

OZAN BALABAN, AZİZ YILDIRIM'IN ZELJKO OBRADOVIC'İ İSTİFADAN NASIL VAZGEÇİRDİĞİNİ VE EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞUNUN HANGİ ŞARTLARDA GELDİĞİNİ ANLATTI

Ozan Balaban: Basketbol takımımızda zorlu zamanlar yaşadık. Sorumluluğu çok başka. Obradovic çok iyi bir insandır. Sorumluluğu çok iyi bilir. Orada 34 sayıyla yenildiğimizde bana gelip; 'Kulübe ve Aziz beye verdiğim sözü tutamıyorum, bırakıyorum' dedi. Aziz Başkanı aradım. Kapıları kapat, kimseye konuşmasın dönüşü olmaz, dedi. Türkiye'ye döndük. 'Obradovic, ben başkan olarak değil, Aziz Yıldırım olarak konuşuyorum. Biz yol arkadaşıyız. Yol arkadaşı yol arkadaşını bırakmaz. Devam edeceğiz.' dedi Aziz Başkan. O sene döndük ve Euroleague şampiyonu olduk.

"BASKETBOL ŞUBESİNE TALİBİM, HEMEN OBRADOVIC'I GETİRİRİM"

Obradovic gibi bir hocayı almak çok zor. Biz bir basketbol markası oluşturduk. Bu markanın bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Ülker'den borç aldık, bankadan borç aldık ödedik. 60-70 milyon Euro'luk borçların içinde o 4 yıllık başarılı sürecin etkisi vardır. Bizden sonraki dönemde Obradovic devam etti ama takımdaki birlik beraberlik bozuldu. Benim teklifim şu; Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız.

Amatör şubelerle ilgili durmadan övünüyorlar olimpiyata gidenler için. Bunların %90'ı yıllar önce bizim attığımız tohumların yeşermesidir. Bizi unutmasınlar, bu sistemleri biz kurduk. Geçmiş yönetimi unutmayın. Bütün sporcular bizim geçmişte bulup getirdiğimiz sporculardır. Onlara olimpiyatlarda başarılar diliyorum.

Futbol takımı 6 kez Türkiye'de şampiyon oldu, deniliyor. Koç'un çocuğuna bir şey söylemek garibime gidiyor. Rahmi Koç hapishanede gelip beni ziyaret etti. Bir şey söylemek onu kıracak diye çekiniyorum. Ama o çekinmiyor. 3 senede 1 şampiyonluk... Evet biz 3 senede 1 kez şampiyon olduk. 6 senede 1 kez şampiyon olduk. Hesaba vurunca 9 senede 4 şampiyonluğumuz var. Hesap bilmiyor, birileri başka bir şey söylüyor sanırım anlamadım.

"BU FENERBAHÇE'YE HAKARETTİR"

20 yılda 13 kupa kazanmışız. 17 teknik adamla çalışmışım. Aykut Kocaman'ı sayınca 17. Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz, insanlar gelmiyor, diyorlar. Böyle bir şey yok. Bu Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye hakarettir. Sen parayı verirsen insanlar her yere gelir. Sen bana ver 10 milyon Euro bak ben sana kimleri getiriyorum. Koşa koşa gelirler. Yahu sen Koç'sun. Benim gibi babası öğretmen olan bir aile çocuğu değilsin. Sen Koç'sun, gereğini yap. Aday bile olma bırak. Birisi çıkar elbet 34 bin üye var.

"KORKMAYIN ADAY OLUN"

Rakip seçim yapıyor 5 tane aday çıkıyor. Bizde niye çıkmıyor? Niye halka açtık bu kulübü? Kendim kalacak olsaydım niye açtım bu üyeliği? Korkmayın aday olun. Biz kaybettik daha büyüdük. Para kazanmaya başladık, ailemize zaman harcadık. Hepimiz daha mutluyuz. Lütfen bu kulübe daha çok sahip çıkın.

Ülker ile birleşmemizden sonra basketbolda şampiyonluklar geldi. Bizden önce 1 şampiyonluk vardı 1990'da. Ben de o zaman voleybol şube kaptanıyım. Ülker ile birleşince art arda 7 şampiyonluk yaşadık. Toplam 8 şampiyonluğumuz var. Masa tenisinde bile Avrupa şampiyonu olduk. 4 saat masa tenisi organizasyonunda kaldım. Bütün branşlarda başarılı olduk biz.

"FENERBAHÇE ANADOLU TAKIMI HALİNE GELDİ"

Fenerbahçe kan kaybediyor. Anadolu takımı haline geldi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU, SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATAN ALTYAPI KONUSUNUN PERDE ARKASINI ANLATTI

Şekip bey Twitter kullanmayı seviyor. Altyapılara önem verin falan diyor. Kendisi anlatsın...

Şekip Mosturoğlu: Tiwtter'da bir sohbet odasında Türk futbolunun altyapısıyla ilgili konuşuyorduk. Ben TFF'de başkanvekilliği de yaptım. Bizim bir projemiz olduğunu, TFF'nin ilgilenmemesi üzerine Fenerbahçe'nin projesi olduğunu söyledim. 10 yıllık bir proje çünkü. O sırada o grupta Fenerbahçe iletişiminden arkadaşlar da oradalardı sanırım ki bunu Ali Koç'a yanlış lanse etmişler. Benim konuşmalarım Türk futbolunun altyapısıyla ilgiliydi bunu belirtmek isterim.

RÜŞTÜ REÇBER TRANSFERİNİN HİKAYESİ...

Cemil Turan ve Ömer Sazak Antalya'ya gidip Rüştü ile anlaşıyorlar. Devre arası ama yıl sonunda Rüştü bize gelecek. Parasının yanında bir de araba verme sözü veriyorlar. Cemil beni aradı, o zaman arabalarda telefon var. 'Acil seni görmem lazım' dedi. 'Rüştü'ye araba aldık, bir şirket var parayı vermeden araba vermiyor' dedi. Gittik aldık arabayı, parasını da ben verdim. Yönetimde falan değildim.

"52 FUTBOLCUDAN HANGİSİNE NE VERDİĞİNİ BİLEN VAR MI?"

Sayın başkan böyle diyor, para vermek için illa yönetimde mi olmak lazım. Sen Tottenham ile aram iyi, Arsenal ile aram iyi diyorsun. Bu kulüplerden hiçbir futbolcu gelmedi. 52 futbolcudan hangisine ne verdiğini bilen var mı aranızda? Hani şeffaf olacaktı? Kurumsal yapıymış, yesinler kurumsal yapıyı.

"MOURINHO'YU GETİRSEN DAHA İYİYDİ"

'Para yok, Fenerbahçe batmış' ama sen 52 tane oyuncusu alabiliyorsun. Antrenörleri getiriyorsun, gönderip tazminat veriyorsun. Kaça geldi bu hocalar? Mourinho'yu getirsen daha iyiydi.

MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN'IN TRANSFERLERİ

Son aldıkları Mesut Özil, İrfan Can Kahveci. Kaça aldılar bilen var mı İrfan Can'ı? Bu transferler için bir lira ödeme göstermediler federasyona. 1,5 liraysa 1 lira gösterdiler diyelim. İrfan Can'a Galatasaray ve Marsilya 4,5 milyon Euro teklif etti. Biz kaça aldık? 11 milyon Euro'ya. Sakın beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım onlarına. Kimseyi kandırmasınlar. Galatasaray 9 verdi deyip koyuyorlar parayı Galatasaray'a gitmesin diye. Yazık, gerçekten yazık.

"AZİZ YILDIRIM GİBİ OLAMAZSIN, BEN SOKAKTA BİLYE OYNAYARAK BÜYÜDÜM"



Soruyorlar, Emre Belözoğlu şampiyon yapsa onunla devam eder miydiniz? Şampiyon olsak belki ben olmayacaktım, diyor. Tek derdi, şampiyon yapıp gidiyorum demek ve Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon dedirtmek. E oldu sonunda? Aykut'u tutsaydınız, Hasan'ı tutsaydınız. Ne gerek vardı bu kadar transfere? Ama içine Aziz Yıldırım kaçmış? Sen Aziz Yıldırım gibi olamazsın. Ben sokakta bilye oynayarak büyüdüm. Sen pamuklarla büyüdün. Sen benim gibi olamazsın. Ben çok dayak yedim.

"BENİM YÖNETİMİMDEN TFF BAŞKANI ÇIKTI"

Ali Koç, kendisine yakışır bir yönetim kurmalı. Hepsi saygın insanlardır ama Fenerbahçe'ye yakışır olmalılar. Benim yönetimimden bir başkan, bir de TFF başkanı çıktı. Bıraksam bu ekipten bir aday daha çıkardı ama izin vermedik. Ben aday olacağım dedim. Şaka yapıyorum tabii ki...

"FETÖ'CÜLERİ KULÜP YÖNETİMİNDE GÖRÜRSEM BURAYA GELİRİM"



Bir de, hocacı ve FETÖ'cüleri bir şekilde kulüp yönetimi aralarında görürsem buraya gelirim. Bu kulübe hocacı ve FETÖ'cüler giremez.

"MURAT ÜLKER BENDEN DAHA İYİ FENERBAHÇELİDİR"

2017 yılı faaliyet raporumuzu üyelere dosya olarak gönderdik. Biz hep bunu yaptık. Bunlarda öyle bir adet yok. Bu raporda konsolide borç açıklamışız, yabancı ve bağımsız denetleme kurumları da denetledi kulübü. 2 milyar 560 milyon TL borç göstermişiz. Bu borcun içinde ne var? 230 milyon TL Ülker Arena arsa değeri. Ben hapse girdim. Murat Ülker tehditlere rağmen beni ziyarete geldi 4-5 kez. Sen çıkana kadar salonu bekleteceğiz, dedi. Hayır, açın dedim. Hapisten çıkınca sen salonun tapusunu ver, geri kalan arsayı da sen al dedim. Anlaştık. Daha sonra kendisindeki arsaları değerlendirmek için arsaları kulübe alıp devlet üzerinden proje yaptık. Devlet de kabul etti. 75 milyon Euro Ülker, 75 milyon Euro da biz aldık. 3 yıl sonunda bu yapılmazsa bu arazi geri iade edilecek ve yapılmadı. Bu arazi otomatik olarak geri döndü. Murat Ülker benden de iyi Fenerbahçelidir. Kalsın bu şartlarda dedi. Bu 230 milyon TL'nin içinde arsa geri alınmadığı için o paranın düşmesi lazım. 435 milyon TL gelecek yıla ait gelir taahhütü var. Bu nedir? Stat, salonun isim hakkı. Futbol AŞ reklam ve gelir hakkı. Bunlar borç gözüküyor ama kimseye ödemeyeceksiniz. Bunları toplayınca 650 milyon TL. 2 milyon 560'tan düşünce ve o zamanki kura çevirince 420 milyon Euro borç oluyor. Bunlar kendi hesaplarına göre Ülker Arena arazisi için tahmini 165 milyon harcama hesabı yapmış. Böyle bir harcama yok. Proje yapılmadı. Personel hizmetleri 218 milyon TL. Kulüpte personel var, çok biliyorya bankacı. Ertelenen vergiler diyor evet doğru. Bunların toplamını da kura vurursan 440 milyon Euro yapıyor. Bunun yarısı dövizdir, kalanı da TL'dir. Dövizi 10 yaparsan Türk lirası da o derecede aşağı gider. Bunlar 50 milyon Euro'ya oyuncu sattılar, villaları sattılar, 100 milyon Euro nakit para girdi. Gidip bankadaki döviz borcunu kapatsanıza kardeşim. Sonra enkaz... Ne güzel.

"440 MİLYON BORÇ BIRAKTIM"

Benim bunlara teklifim, anlıyorlarsa eğer; Biraz önceki saydıklarımın 591 milyon dolar mal varlığı var. Stadyum, salon, tesisler, villalar, arsalar... Hepsinin değeri bu. 300 milyon dolar futbol AŞ piyasa değeri bıraktım. Sporcular bıraktım mal varlığı olarak. Şimdi Ozan'ı satacaklar, gelen parayla borcu kapatsınlar. Fenerium'un o zamanki değeri 148 milyon dolardı. Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerine de yardımcı olduk bu işi yapabilmeleri için. 440 milyon borç bıraktım. Sen 100 milyon Euro sattınız bıraktıklarımızla. Onu biz de alıp kapatacaktık. 330 milyon Euro'ya borç düştü. Benim aldığım dönemdeki borcun bugünkü değeri 70 milyon Euro. Bunu da düşelim. 270 milyon Euro borç bıraktım size. Bir de inşaat bıraktım size ama beceremediniz.

"300 MİLYON EURO BORÇ, 400 MİLYON EURO MAL VARLIĞI BIRAKTIM. BU 300, 500'Ü GEÇERSE ÖDEMEYE HAZIRIM"

Teklifim şu; Ben diyorum ki size 500 milyon Euro mal varlığı bıraktım. 300 milyon Euro da borç bıraktım. Eğer bu 300, 500'ü geçerse ben bunu ödemeye hazırım. Bir daha da sakın enkaz hesabı yapmasın. Kimse yapmasın. Hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan iyi durumdayız. Üzerimizden 3 Temmuz silindir gibi geçmesine rağmen. Benim koyduğum mal varlığı görülmüyor. Bu mal varlığını kulübe arkadaşlarımı gönderip baktıracağım. Ne çıkarsa kamuoyuna açıklayacağım. Onlar yapmazsa mahkemeye yaptıracağım. Biz buna ömrümüzü verdik, parayla ilgili sakın yalan söylemeyin.

"BUNLAR TARİHİ TERSTEN YAZIYOR"

Biz tarih yazdık. Bunlar tarihi tersten yazıyorlar. Boşuna hoca arıyorlar. Ben olsam Emre ile devam ederim. Lider kalınan hafta sayısı 5. Galibiyet yüzdesi %52. Küme düşme tehlikesi,, ligi 6. bitirme. 3. sezonda %70 hazır denilen kadronun ligi 3. bitirmesi. Diğer takımların şampiyonluklarını izledik. Avrupa'ya gidilemedi. Galatasaray'a karşı 20 yıllık serinin bitişi, 23 yıllık Trabzonspor'a karşı serinin bitişi, 15 yıllık Beşiktaş, serisinin bitişi. Göztepe'ye, Gençlerbirliği'ne yıllar sonra sahamızda yenildik. 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganı bitti. İsviçre saati gibi kulübü almadık, diyor. Bize göre İsviçre saati gibi olan, gurur duyduğumuz bir kulübü aldı ama bilmiyor.

"ŞEFFAFLIK OLACAĞINI SÖYLEDİ AMA OLAMADI"

Gelelim Ali Koç'un vaatlerine. Kulübün şeffaf olacağını vadetti ama olamadı. Olacağını da zannetmiyorum. İngiltere'de teknoloji şirketiyle anlaştık, analizler bize geliyor, eksiklerimizi görüyoruz. Önceliklerimizi belirledik, 6 kişilik scout ekibimizle önceliklerimiz belirledik. 2 sene önce kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların ayağına geleceği kulüp olacağız, diyor. Bizim zamanımızda o kadar sponsor vardı ki... Kime gitsek insanlar saygıyla bakıyordu, ihtiyacınız var ve katılıyoruz diyorlardı. 20 senede sponsorsuz kalmadık 1 sezon basketbol sezonu haricinde. Onda da Murat Ülker bir sezon bütün takımlardan çekiliyordum dedi. O zaman da stadın isim hakkını satın alıp 90 milyon dolar kulübe verdi.

"BAŞKANLIĞI BIRAKINCA SPONSORLUKLAR DEVAM EDECEK Mİ?"

Koç Grubunun bütün şirketleri maalesef Fenerbahçe'de sponsor. Kendisi ayrıldığında bu sponsorluklar devam edecek mi? Etmeyecekse gelecek yönetim için büyük problem bu. Buz dağının görünmeyen kısmı bu. Az da olsa başka şirketlerden sponsor bulsun. 50 milyon dolar kulübe vermiş, 292 milyon dolar da borçlandırmış. Acaba bunlara temlik koydurdu mu? 150 milyon dolar verecekti, verdi mi acaba? Şampiyonlar Ligi elemesinde elenirsek transfer yapmayacağız dedi, elendikten sonra 8 tane transfer yaptılar. Slimani geldi, maaşı ne kadar biliyor musunuz?

"SEN 3 TEMMUZ'UN İÇİNDE YOKSUN"

Bayrakları hazırlayın, güneşin doğuşunu izleyeceğiz, dedi. Bilmediği bir şey var. Kalamış'ta güneş batar. mehtap vardır, yakamoz vardır. Fenerbahçe'nin oradan güneş doğmaz, batar. 3 Temmuz'a sahip çıkacağız, bayrakları hazırlayın, dedi. Bayrakları hazırladık ama şimdi ne yapacağız? 3 Temmuz'a sahip çıkacağız tamam ama sen 3 Temmuz'un içinde yoksun ki. Bırak insanlar bunu içinde yaşasın. Bu süreç bittikten sonra üzerine düşenleri yapsınlar.

"BİR GÜN BUNLARIN KİTABI YAZILACAK"

Bir gün bu yaşadığımız olayları, Metris'i birileri kitap haline getirecek. Neler yaşadığımızı hepimiz anlatacağız. Bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. 'Başkan'ı ver, sen evine git yat' dediler. Hepsini öğreneceksiniz. Soyunma odasına inmeyeceğim, dedi. Akhisar'dan takımı otobüsle yolladı, kendisi uçakla geldi. Trabzonspor kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'yu aldı, sonra yolladı.

"VOLKAN BALLI'YI GÖNDERMEZSEN BEN GELİP SENİNLE BERABER GÖNDERİRİM"

En sevdiğim konu Volkan Ballı. Bu adam Bodrum'da 'Fenerbahçe şike yaptı' dedi zamanında. Ben ona alkolik demişim, o da bu yüzden bunu söylemiş. Bak Ali Koç sana şunu söylüyorum: Bu Volkan Ballı'yı göndermezsen ben gelip seninle beraber gönderirim. Fenerbahçe'de 3 Temmuz'la barışık birinin yeri olamaz. Bunları temizle. Kulüpçülük ayrı şey, şirketleşme ayrı şey. Kulüpçülük ruhunu kaybedersek büyüme şansı olmaz.

"BİR TEK ALEX KALDI, ONU DA GETİRSİNLER..."

Galatasaray'a yenilince bu netice şampiyonluğun habercisi dedi. Marco Aurelio'yu kadroya almışlar. 2008'da İspanya'ya giderken yalvardık, Aragones göndermek istemiyor. Aurelio giderse Xabi Alonso'yu istiyor Aragones. Gideni getiriyorsunuz. Ersun Yanal gelemez dedim getirdiler, Gökhan, Caner gelemez dedim getirdiler. Böyle yaparak kulüpçülüğü kaybedersiniz. Bir tek Alex kaldı, onu da bekliyorum getirsinler bu seri bitsin.

NİHAT ÖZDEMİR - ALİ KOÇ GERİLİMİ

Şimdi gelelim Nihat Özdemir başkanın durumuna. Sürekli kavga ediyorlar. Önce içeridekileri mutlu edeceksin. Herkese barış çubuğu uzatacaksın. Nihat başkan benimle beraber yöneticilik yaptı. Hepimiz için hizmettir bu. Bir cümle kullanmış canlı yayında, yanlış. Bizim de başımıza geliyor böyle durumlar. Kavga etmeyin Nihat Bey'le. Yanınıza alın onu. Sizin dediğiniz her şeyi yapamaz ama kanuni olabilecek meselelerde sizin lehinize olabilecek şeyleri savunur. Evine gidin, abi diyin, anlatın, konuşun. Ama Nihat Özdemir'i bu şekilde harcamayın. Sow'un transferinde rol alan kişilerden biridir Nihat Özdemir. Bu kulübe hizmet etmiş insanlrı harcarsanız siz gidince de böyle olur.

"EMRE İLE GİZLİCE HASTANEYE GİTTİN..."

Nihat Özdemir korona oldu, Amerikan hastanesine gittin Emre'yi yanına alıp gizlice. Eee tepki nerede kaldı? Üyelikten atıyoruz dediniz. Adam istifa etti. O dilekçeyi ne yaptınız? Nihat Özdemir'i atana kadar içeride FETÖ'cü üyeler var onları atın. Bir kısmını da ben üye yaptım, onları atın. O savcılarla ben halı sahada oynadım, ben yemek yedim. O zaman bilmiyorduk. Beni bundan eleştiriyorsun ama onların üyeliğindeki kararda senin imzan yok mu?

"BÖYLE YÜRÜMEZ, GEREKENİ YAPMANIZ LAZIM"

Avrupa'nın en önemli antrenörünü buraya getirmek için çalışacaksın. 2,5 kişi demiş. Para pazarlığı yapıyor muhtemelen. Böyle yürümez, gerekeni yapmanız lazım. Bu seyirci tribüne döndüğü zaman bizim gibi durmaz. İyi oyuncuları al, gerekeni yap, başarılı ol biz de alkışlayalım.

"YARIN KONGREYE GELECEĞİM, MARATON ALT TRİBÜNÜN AÇIN"

Yarın kongreye geleceğim. Yönetime çağrım, Maraton alt tribününü açmaları. Orada oturup her şeyi izleyeceğim. Kongremiz hayırlı olsun.

"AİDATI 200-250 LİRA YAPSINLAR"

34 bin normal üyemiz var, 10 bini aidat ödememiş. 10 bin de temsilci üye var, onların da 4 bini aidat ödememiş. 50 lira ödememişler. aidatı 500 liraya çıkarmayı düşünüyorlar, benim önerim 200-250 yapsınlar. 500'e çıkarırlarsa kimse ödemez onu. Bir ailede 5 üye var, 500'ü nasıl ödeyecekler? Giriş aidatlarını yüksek tutun, aidat en fazla 250 olsun.

"SİZ BU KURDUĞUMUZ HER ŞEYİ MEDICANA'YA VERDİNİZ"

Fenerbahçe Üniversitesi konusu çok önemli. Medicana Grup'la anlaştılar ama şartları bilmiyoruz. Biz bu üniversiteyi kurarken Cumhurbaşkanımız bana dedi ki; 'Yahu Aziz niye bu kadar ısrar ediyorsun buna' dedi. Ben de 'Rakiplerden birinin üniversitesi var' dedim. 'Hayır, o yurtdışının üniversitesi' dedi. 'O zaman ilk biz olalım' dedim. Güldü. 50 milyon TL o zaman çok büyük paraydı. Evleri verdik, villaları verdik, teminat mektubu verdik. Siz bu kurduğumuz şeyi Medicana'ya verdiniz. Hangi şartlarda verdiniz? 50 milyon aldığını söyleniyor. Nereye gitti bu para?

"ÖNCE BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAYIN"

Birlik beraberliği sağlayın, önce içeriyi düzeltin. Dışarıyla da kavga etmeyin. Haklı olduğunuz konularda kavga edin. İçeride farklı fikirlere düşman olmayın. Hep beraber birlik ve beraberlikle kulübü yukarıya taşıyalım. Bizler bir gün daha Fenerbahçeli yaşamak için hayata bağlanırız ve gerekirse Fenerbahçe için o bir günü gözden çıkarırız.