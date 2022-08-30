Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşti! Büyük sürprizle takımda kaldı...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Fenerbahçe Yabancı Oyuncuları
Son Dakika: Fenerbahçede ayrılıklar netleşti Büyük sürprizle takımda kaldı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 10:39

Konyaspor mağlubiyetiyle moral bozukluğu yaşayan Fenerbahçe'de forvet ve savunma bölgesinde transfer hareketliliği sürerken takımdan ayrılacak oyuncularla da ilgili plan yapıldı. Gitmesine kesin gözüyle bakılan isim ise yüksek olasılıkla kadroda yer alacak.

Haberin Devamı

Transfer sezonunda sona yaklaşılırken Fenerbahçe, kadrodaki fazla isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 Eylül'e kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda.

PELKAS HULL CİTY İLE ANLAŞTI

Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Meyer, Caulker'ın ardından Pelkas ile de yollar ayrılarak yabancı oyuncu sayısında yönetimin eli kuvvetlenecek. 

Steven Caulker, Karagümrük'le anlaşma sağlarken Dimitris Pelkas Acun Ilıcalı'nın çalıştırdığı Hull City'ye transfer oldu.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Jorge Jesusun planını kendi oyuncusu bozdu Konyaspor maçına damga vuran istatistik...Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planını kendi oyuncusu bozdu! Konyaspor maçına damga vuran istatistik... Haberi Görüntüle

Bu oyuncuların haricinde ise Berisha ve Novak ise gönderilecekler arasında yer alıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un hangi futbolcuları tercih edeceği henüz netleşmezken gönderilecekler listesinde sürpriz isimlerin olması da söz konusu.

Haberin Devamı

Son Dakika: Fenerbahçede ayrılıklar netleşti Büyük sürprizle takımda kaldı...

LEMOS'UN KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Gönderilecek oyuncular arasında yer alan Lemos'un durumunda ise değişiklik oldu. Geçen sezon Belçika’nın Beerschot takımında kiralık oynayan, bu yıl ise direkt olarak gönderilmesi beklenen Uruguaylı stoper Jorge Jesus’tan formayı kaptı.

Adana Demirspor maçının ardından Konyaspor'la oynanan mücadeleye de ilk 11'de başlayan Uruguaylı stoper, Jesus'un üçlü savunma organizasyonunda tercih ettiği isimler arasında yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Fenerbahçe Yabancı Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji