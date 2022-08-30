Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşti! Büyük sürprizle takımda kaldı...

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Transfer sezonunda sona yaklaşılırken Fenerbahçe, kadrodaki fazla isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.



Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 Eylül'e kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda.

PELKAS HULL CİTY İLE ANLAŞTI



Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Meyer, Caulker'ın ardından Pelkas ile de yollar ayrılarak yabancı oyuncu sayısında yönetimin eli kuvvetlenecek.

Steven Caulker, Karagümrük'le anlaşma sağlarken Dimitris Pelkas Acun Ilıcalı'nın çalıştırdığı Hull City'ye transfer oldu.

Bu oyuncuların haricinde ise Berisha ve Novak ise gönderilecekler arasında yer alıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un hangi futbolcuları tercih edeceği henüz netleşmezken gönderilecekler listesinde sürpriz isimlerin olması da söz konusu.

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LEMOS'UN KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Gönderilecek oyuncular arasında yer alan Lemos'un durumunda ise değişiklik oldu. Geçen sezon Belçika’nın Beerschot takımında kiralık oynayan, bu yıl ise direkt olarak gönderilmesi beklenen Uruguaylı stoper Jorge Jesus’tan formayı kaptı.

Adana Demirspor maçının ardından Konyaspor'la oynanan mücadeleye de ilk 11'de başlayan Uruguaylı stoper, Jesus'un üçlü savunma organizasyonunda tercih ettiği isimler arasında yer alıyor.