Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer İsmail Yüksek'in yeni takımı...

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sezon başında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek için Kocaelispor'un devrede olduğu öğrenildi. Körfez ekibinin genç futbolcuyu kiralamak için girişimde bulunduğu ortaya çıkmıştı.



TFF 2.Lig ekibi transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Fenerbahçe'nin kalabalık kadrosunda forma şansı bulmakta zorlanması beklenen genç futbolcunun deneyim kazanması için de bu transfere sıcak bakılıyor.

İsmail Yüksek ve 3 yönetici İzmit'te görüşme halinde. İsmail'in menajeri Emrah Bozkurt süreci Ankara'dan takip ediyordu. İsmail'in menajeri Ankara'dan küçük pürüzleri görüşmek için İzmit'e gelmesi ve anlaşmanın imzalanması bekleniyor. (Fanatik)

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