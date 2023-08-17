Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Willian Arao resmen Panathinaikos'ta...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Willian Arao'nun Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Yunan temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Panathinaikos'un, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Bilgilendirme

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN GİTMİŞTİ

Willian Arao, Panathinaikos'a transferini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere dün akşam Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmişti.

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Havalimanında açıklamada bulunan Arao, "Çok mutluyum. Büyük bir takım arıyordum, Panathinaikos ihtimali belirince karar vermek kolay oldu. Panathinaikos sürekli şampiyonluk yarışında olan, kazanmak isteyen harika oyunculara sahip bir takım. Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

ARAO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, FENERBAHÇE formasıyla 45 resmi maçta görev yaptı ve 1 gol - 5 asistlik performans sergiledi.