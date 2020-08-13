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Haber Giriş: 13.08.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Tolgay Arslan'ın yeni takımı...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Tolgay Arslan'ın yeni takımı...
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Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren Tolgay Arslan için karar verildi. Sarı lacivertli yönetim, Hannover 96 ile masaya oturdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için karar verildi.

Sarı lacivertli yönetim, bu sabah oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.

29 yaşındaki futbolcu için Alman temsilcisi Hannover 96 ile bonservis pazarlığı yapılıyor. (TRT SPOR)

 

Son Dakika | Fenerbahçede ayrılık Tolgay Arslanın yeni takımı...

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