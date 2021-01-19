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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Serhat Ahmetoğlu resmen Fatih Karagümrük'te...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Serhat Ahmetoğlu resmen Fatih Karagümrük'te...

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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattığını, "Takımımız, 2002 doğumlu, Fenerbahçe altyapısında yetişen Serhat Ahmetoğlu’nu kadrosuna kattı." mesajıyla duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, 2002 doğumlu, Fenerbahçe altyapısında yetişen Serhat Ahmetoğlu’nu kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın'ın Serhat'a imza attırdığı belirtilirken, oyucuya başarı dilendi.

Son Dakika | Fenerbahçede ayrılık Serhat Ahmetoğlu resmen Fatih Karagümrükte...

FENERBAHÇE BÖYLE AÇIKLADI

Genç oyuncumuz Serhat Ahmetoğlu, 1,5 yıllığına Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuz 2021-2022 sezonunun sonunda Fenerbahçe’ye geri dönecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

 

Son Dakika | Fenerbahçede ayrılık Serhat Ahmetoğlu resmen Fatih Karagümrükte...

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