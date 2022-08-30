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Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Tiago Çukur'un yeni takımı...

Güncelleme Tarihi:

#Tiago Çukur#Transfer#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçede ayrılık resmileşti Tiago Çukurun yeni takımı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 12:13

Fenerbahçe, Tiago Çukur'un Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Tiago Çukur'un Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

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Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Tiago Çukur kimdir?

Futbola Hollanda’da Zeeburgia takımının altyapısında başlayan 19 yaşındaki Tiago Çukur, ardından AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.

2020’de serbest oyuncu olan Çukur, 2021’de Watfod’un U-21 takımına geçiş yaptı. Genç golcü, geçtiğimiz sezonu Doncaster Rovers takımında kiralık olarak geçirdi.

Bugüne kadar toplamda 55 maça çıkan Tiago Çukur, 15 gol atıp 2 asist yaptı.

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#Tiago Çukur#Transfer#Fenerbahçe

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