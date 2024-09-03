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Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! İşte Luan Peres'in yeni takımı

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#Fenerbahçe#Peres#Luan Peres
Son Dakika: Fenerbahçede ayrılık resmen açıklandı İşte Luan Peresin yeni takımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 15:05

Fenerbahçe Kulübü, Luan Peres'in Brezilya'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

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Fenerbahçe'nin stoperlerinden Luan Peres, Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres’in kalıcı transferi konusunda Brezilya’nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de özellikle son dönemde sakatlıklarla boğuşan Peres, sarı lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

Peres, 2019-2021 yılları arasında da Brezilya'nın Santos takımının formasını terletmişti.

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#Fenerbahçe#Peres#Luan Peres

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