Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Karşılığında genç yıldız transfer edilecek

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve transfer olduğu günden bu yana başka takımlara kiralanan Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barış Alıcı'yla prensip anlaşmasına vardı. Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Barış Alıcı'nın transferi için hem kulübü ile hem de oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Barış Alıcı karşılığında Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna katacağı ifade edildi. Ortakaya'nın yıllar önce Ülker Stadı'nda çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

218-2019 sezonu yaz transfer döneminde Altınordu'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu sırasıyla kiralık olarak Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve KVC Westerlo'la da forma giydi.