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Futbol
Haber Giriş: 05.08.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Karşılığında genç yıldız transfer edilecek

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Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Karşılığında genç yıldız transfer edilecek

Son dakika transfer haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Barış Alıcı, TFF 1. Lig ekibi ile prensip anlaşmasına vardı. Öte yandan sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki yıldız adayını kadrosuna katacak.

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve transfer olduğu günden bu yana başka takımlara kiralanan Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barış Alıcı'yla prensip anlaşmasına vardı. Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Barış Alıcı'nın transferi için hem kulübü ile hem de oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Barış Alıcı karşılığında Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna katacağı ifade edildi. Ortakaya'nın  yıllar önce Ülker Stadı'nda çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Fenerbahçede ayrılık Karşılığında genç yıldız transfer edilecek

218-2019 sezonu yaz transfer döneminde Altınordu'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu sırasıyla kiralık olarak Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve KVC Westerlo'la da forma giydi.

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