Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Sinan Gümüş Süper Lig ekibine dönüyor...

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Sezon başında sözleşmesini feshetmeye yanaşmayıp 6 aydır kadro dışı konumda olan Sinan Gümüş ile devre arası transfer döneminde yollar ayrılıyor. 27 yaşındaki forvet oyuncusu için Sarı- Lacivertliler’in kapısını hemen hemen her gün bir Anadolu takımı çalmaya devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu için herhangi bir bonservis talep etmiyor. Yolların ayrılması için oyuncunun bir takımla anlaşması bekleniyor.

Nuri Şahin'in hedefinde...

Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş'ü yeniden Antalyaspor'a getirmek istiyor.

27 yaşındaki futbolcu daha önce formasını giydiği Akdeniz ekibine dönmeye sıcak bakıyor.