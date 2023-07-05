Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılık için geri sayım! Arda Güler kararını verdi... Luka Modric'in tek cümlesi ikna etmeye yetti...

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Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda kalmamasına kesin gözüyle bakılan 18 yaşındaki genç futbolcunun, Barcelona ve Real Madrid arasından seçimini yaptığı öne sürüldü.

Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun ikna için bizzat Bodrum'a gelmesi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın verdiği bir demeçte Arda Güler'i transfer etmek istediklerini açıkça itiraf etmesine rağmen yetenekli oyuncunun tercihi Real Madrid oldu.

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REAL MADRID İKNA ETTİ

The Athletic'ten Mario Cortegana'nın haberine göre; Real Madrid'in son yaptığı teklif transferde Barcelona'nın önüne geçmesini sağladı ve Arda Güler bu şekilde ikna edilerek sezon öncesi kampına davet edildi.

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Fenerbahçe kampına katılmayan Arda Güler'in kararını bugün kulübe bildirmesi ve ardından bu hafta yapılacak son görüşmelerin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in sezon başı kampına katılması bekleniyor.

SON TEKLİF İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

The Athletic'in haberine göre; Real Madrid, Arda Güler için Fenerbahçe'ye sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bir bedel ödeyecek. İspanyol devinin, Arda Güler için sarı lacivertli kulübe 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam ödeyeceği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe, Arda Güler'in bir sonraki satışından %20 pay alacak.

MESUT ÖZİL BENZETMESİ

Top tekniğiyle Athletic tarafından Mesut Özil'e benzetilen Arda Güler'in Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon dikkat çekici bir performans sergilediğinin altı çizilirken, Real Madrid'in son dönemdeki transfer stratejisine uyan bir profil olduğu vurgulandı. Genç futbolcu için, "Genç, yetenekli ve potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda oldukça makul bir bonservis bedeline sahip" ifadeleri kullanıldı.

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LUKA MODRIC VE TONI KROOS İLE GÖRÜŞMESİ ETKİLİ OLDU

Arda Güler'in tercihini Real Madrid'den yana kullanmasının bir diğer önemli sebebinin ise Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldızlar Toni Kroos ve Luka Modrid ile gerçekleştirdiği öne sürülen telefon görüşmelerinin olduğu iddia edildi.

Volkan Demir'in haberine göre; Arda Güler'in kararını Barcelona’dan Real Madrid’e çeviren en önemli etken Luka Modric ve Toni Kroos ile yaptığı görüşmeler oldu. Luka Modric’in yaptığı iddia edilen söz konusu telefon görüşmesinde Arda Güler'e, “Gelecek sezon yokum, formamı sana devretmek istiyorum” dediği belirtildi.

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CARLO ANCELOTTI BREZİLYA MİLLİ TAKIMININ BAŞINDA

Real Madrid ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Carlo Ancelotti, 2023-24 sezonunun ardından Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek. İtalyan efsanesinin Brezilya'nın başına geçtiğinin resmen açıklanmasının ardından gözler Arda Güler'e çevrildi.

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki son sezonu yaşayacak olmasının Arda Güler'in kararını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

GECE YARISI RESMEN AÇIKLANDI

Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Carlo Ancelotti ile anlaşıldığını duyurdu. Ednaldo Rodrigues, İtalyan teknik adamın 2024 yazından itibaren Brezilya Milli Takımı'nda görev yapacağını, bir yıllık süre zarfında Diniz'in görev başında olacağını açıkladı.

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Real Madrid'le sözleşmesi devam eden Carlo Ancelotti'nin adı bir süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Deneyimli teknik adamın İspanyol deviyle sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Ancelotti, sözleşmesini tamamlamasının hemen ardından Brezilya'nın başına geçecek ve 2024'te düzenlenecek olan Copa America'da Brezilya teknik direktörü olarak görev yapacak.

Önümüzdeki 1 yıllık süre zarfında ise Brezilya'yı Fernando Diniz çalıştıracak. Diniz hem milli takımda hem de Fluminense'de görev yapacak.

LAPORTA: ARDA GÜLER'İ İSTİYORUZ

Arda Güler'i isteyen dev kulüplerin başında gelen Barcelona'da sportif direktör Deco ve futbol direktörü Alemany İstanbul'a gelerek Arda Güler ile görüşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bu görüşmeyi doğrulayan ve Arda Güler için ilk resmi açıklamayı yapan başkan Laporta, genç yıldız için bir açıklama daha yapmış ve şunları söylemişti: Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz.

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SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Barça Times'ın haberine göre Arda Güler transferinde mutlu sona en yakın olan taraf Barcelona idi. O dönemki haberde 18 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Katalan devinin Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 23 milyon Euro'luk bir bonservis paketi önerdiği, Arda Güler'e ise 10 milyon Euro'yu bulan imza parası teklif ettiği öne sürülmüştü.

Arda Güler'i 5 yıllığına renklerine bağlamayı planlayan Barcelona'nın serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirleyeceği yazılmıştı.

REAL BETIS'TEN BARCELONA'YA TEKLİF

Arda Güler'in yeni sezonda kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesi talep ediliyor ama işleri değiştirecek opsiyonlar da söz konusu. İspanyol basını, genç yıldızı yeni sezonda kiralık olarak kadroya katmak isteyen ekiplerin olduğunu belirtiyor.

ElGolDigital'in haberine göre Real Betis, önümüzdeki sezon için Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, Barcelona veya Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katması durumunda ilk takımda şans bulmasının zorluğunu faktör olarak kullanarak Arda Güler'i bir sezon kiralık olarak oynatmayı planlıyor. Nitekim Sport, Real Betis'in bu talebini Barcelona tarafına da ilettiği ve bu gelişmenin kulüp tarafından bilinmekte olduğunu aktardı.