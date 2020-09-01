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Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Barış Sungur, Kırşehir Belediyespor'a kiralandı...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Barış Sungur, Kırşehir Belediyespor'a kiralandı...
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Fenerbahçe, yeni transferi Barış Sungur'u Kırşehir Belediyespor'a kiraladı. 18 yaşındaki genç futbolcu, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u kiraladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Yeşil beyazlı kulüp, sarı lacivertli takımın daha fazla süre alabilmesi için kiralamak istediği 18 yaşındaki forveti renklerine bağladı.

Ağustos ayının başında 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, önümüzdeki sezon Kırşehir Belediyespor formasını terletecek.

Sarı lacivertli ekip, 18 yaşındaki yetenekli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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