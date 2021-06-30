Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı! Macerası 1 sezon sürdü
Fenerbahçe Beko, 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu. Oyuncuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Fenerbahçe Beko, 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Resmi açıklama şöyle;
Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jarell Eddie ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü