Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı! Macerası 1 sezon sürdü

Fenerbahçe Beko, 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;



Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jarell Eddie ile yollarımız ayrılmıştır.



Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü