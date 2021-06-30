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Futbol
Haber Giriş: 30.06.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı! Macerası 1 sezon sürdü

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Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı! Macerası 1 sezon sürdü

Fenerbahçe Beko, 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu. Oyuncuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Fenerbahçe Beko, 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Resmi açıklama şöyle;

Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jarell Eddie ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son Dakika: Fenerbahçede ayrılığı açıkladı Macerası 1 sezon sürdü

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