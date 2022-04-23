Son dakika: Fenerbahçe'de ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi! Dönüşü...

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Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de ikinci yarıda ayağından sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Miguel Crespo'nun ayağında 5. metatars kırığı oluştuğu açıklanmıştı.

Fransız futbolcu bugün İstanbul'da ameliytat edildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

CRESPO SEZONU KAPATTI MI?

Fenerbahçe'nin açıklamasında 'En kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır' yazıyor olmasına rağmen kalan 4 hafta düşünüldüğünde Fransıuz futbolcunun riske edilmesi beklenmiyor.

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KIM MIN-JAE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Rizespor maçının 52. dakikasında sarı kart gören Kim Min-Jae ise cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.