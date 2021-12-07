Son dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai ve transfer açıklaması

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Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai için dün İtalya basınına konuşan Macaristan Milli Takımı teknik direktörü Marco Rossi, genç stoperin Chelsea'ye gideceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Szalai'nin takımdan ayrıldığı yönünde bir çok paylaşım yapıldı. Bunların üzerine Fenerbahçe resmi açıklamayla bu haberi yalanladı.

Fenerbahçe'den Attila Szalai için yapılan açıklama şu şekilde:

Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.