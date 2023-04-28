Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler'in son talibi Ajax!

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Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in talipleri bitmiyor.

Hollanda basınında çıkan tranfser iddialarına göre; son olarak Ajax, Arda Güler'i transfer etmek adına girişimlere başladı. Hollanda ekibi, Arda'yı ikna etmeye çalışıyor.

TÜRKİYE'YE GELEREK İZLEMİŞTİ

Ajax yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada birkaç oyuncuyu tribünlerden izlemişti.

Haberde Arda Güler'in Ajax'a transferi için hevesli olduğu İddia edilirken, kendisinin Avrupa'da birçok kulübün takip ettiğini de biliyor. Fenerbahçe'nin bu transferden ciddi anlamda kasasını doldurması bekleniyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Avrupa'dan dev kulüpler transfer yarışına girdi. Serie A devleri Napoli ve Milan ile birlikte La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid'in yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United, Manchester City, Tottenham, Liverpool ve Arsenal'ın Arda Güler ile ilgilendiği öne sürülüyor.

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SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 35 milyon avro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe ayrıca yeni sözleşmede, "1500 dakika oynamazsa 5 milyon avro karşılığında serbest kalır" maddesini de kaldıracak. Oyuncunun ailesiyle çok iyi bir iletişimi olan Başkan Ali Koç'un da genç futbolcunun kalmasını çok istediği belirtildi.

SÖZLEŞME BİLMECESİ NE DURUMDA?

Taraftarın endişesi ise futbolcunun sözleşmesinde yer alan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi. Fakat bu detay, Başkan Ali Koç ile yakın ve iyi ilişkiler içinde olduğu Güler ailesi için sadece formalite.

Yönetim, şubat ayında 18 yaşına giren Arda ile yeni bir anlaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre; görüşmelerde sona gelinmesi bekleniyor. Sarı- Lacivertliler, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmayı arzuluyor.

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