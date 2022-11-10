Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler'in en büyük hayali gerçek oluyor! Milli Takım için kritik gün... "Böylesi 100 yılda bir gelir"

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İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, F.Bahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler’i manşetine taşırken 17 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı.

‘Türkiye, 17’lik Güler’in hastası’ başlığıyla verilen haberde ‘Böylesi 100 yılda bir gelir’ ifadesi de kullanıldı. Ayrıca, ‘Arda’yı İstanbul’a getirmek için Türkiye’nin en zengin ailesinin işe müdahil olması gerekti’ ifadesiyle kulübün başkanı Ali Koç’un sürece dahil olmasının detaylarına yer verildi.

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"İLK DOKUNUŞLARINI GÖRDÜ VE..."

2018 yılında Fenerbahçe'de scout olarak göreve başlayan Serhat Pekmezci'ye değinen gazete, ''Serhat, Osmanlıspor'da oynayan bir çocuğu yakından izlemek için bir gün başkente giti. Sahanın diğer tarafında Arda'nın ilk dokunuşlarını gördü. Scout hocası zaman kaybetmeden dönemin sportif direktörü Damien Comolli'ye bir rapor gönderdi'' ifadelerini kullandı.

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"100 MİLYON STERLİNE SATILIRDI"

Haberde Vitor Pereira’nın 'Gördüğüm en büyük yeteneklerden biri' ve eski Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah’ın 'Brezilyalı olsaydı, onu 100 milyon sterline satarlardı' sözleri kullanıldı.

Son olarak Dinamo Kiev karşısında Arda'nın 1 gol atıp 1 asist yaptığını belirten İtalyanlar, Arda Güler için Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal gibi takımların yakında devreye gireceğini öne sürdü.

MİLLİ TAKIM SÜRPRİZİ

Bu arada A Milli Takım teknik heyetinin, genç oyuncuyu ay yıldızlı takımın geniş kadrosuna alacağı öğrenildi.

Geniş kadroya dahil edilen Arda Güler'in, EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise henüz belli değil.

17 yaşındaki yıldızın sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

U-17 FORMASI GİYİYOR

Sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, Türkiye U17 formasını da giyiyor.

Genç oyuncu U17 ile çıktığı 10 maçta 4 gol kaydetti. Bu sezon Kanarya ile 12 maçta görev alan 17 yaşındaki oyuncu 3 gol ve 1 asist ile oynadı.

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EMRE MOR VE EMİRHAN İLKHAN DA DAVET EDİLDİ

A MİLLİ TAKIM'da Arda Güler'in yanısıra Emre Mor ve Emirhan İlkhan da geniş kadroya dahil edildi.

KADRO BUGÜN AÇIKLANACAK

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile mücadele edecek.

Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

A Millilerimiz 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır Stadyumu'nda, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele Mart 2023'de başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri grup maçları için kadronun da şekillenmesinde önemli bir gösterge olacak.

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UKRAYNA BASINI DA HAYRAN KALMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına Polonya'da konuk olan Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası esti. Yetenekli oyuncu, 2 golle kazanılan Dinamo Kiev maçında 1 gol ve 1 asistle oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

Mücadelenin 23. dakikasında Arda Güler, temsilcimizi önce geçiren golü kaydetti. Böylece 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu. Golden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un, genç yıldız adayını yanaklarından öperek kutlaması dikkat çekti.

İlk yarısının son dakikasında Arao'nun golünde köşe vuruşunu kullanan Arda Güler, Jude Bellingham'ı (19 yaş 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.

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"17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YERİN DİBİNE SOKTU, TARİHİ UTANÇ"

Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'ye boyun eğerek Avrupa macerasını noktalamasına geniş yer veren Ukrayna basınından özellikle Sport24, Mircea Lucescu ve öğrencilerini ağır sözlerle eleştirdi.

Sport24, "Fenerbahçe mağlubiyetiyle Dinamo Kiev, Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk, Kievlileri yerin dibine soktu" sözleriyle Arda Güler'i yüceltirken Ukrayna temsilcisini eleştirdi.

Haberde ayrıca, "Dinamo Kiev için sahadaki ana problem Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu teknik kapasitesini göstererek düzenli olarak heyecan yarattı. 23. dakikada perdeyi açan golü attı. Valencia, Popov ve Bushchan'ın ceza sahası içinde yaşadığı karambolden çıkan top, 'çocuk' Arda Güler'in tek vuruşuyla ağlarla buluştu. Genç oyuncu, kullanılan kornerde Arao'nun attığı golde de asiste imza attı." denildi.

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