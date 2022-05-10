Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler'in büyük üzüntüsü!

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Genç yıldız, derbiden önce kalça kasık bölgesindeki ağrıları artınca detaylı bir kontrolden geçirilmişti.

Arda Güler’in iliak kemiğinde yaygın stres ve ödem tespit edilmişti. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ’nin ligde kalan iki maçında görev yapamayacak.

Fanatik'in haberine göre; Arda için asıl büyük üzüntü, boy göstermeyi dört gözle beklediği U17 Avrupa Şampiyonası’nı kaçırması oldu.

17 yaşındaki oyuncu kadroda yer alıp kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkartıldı.

SEFEROVIC İDDİASI

Fenerbahçe ’de bir yandan teknik adam görüşmeleri sürüyor, bir yandan da golcü arayışı devam ediyor. Yönetimin listesinde birçok önemli forvet bulunuyor. Sarı-Lacivertliler’in amacı, listedeki isimlerden en az 2 ya da 3’üyle anlaşma sağlayıp son kararı gelecek hocaya bırakmak. Portekiz basınında son dönemin ilgi noktalarından biri haline gelen Fenerbahçe ile ilgili yeni bir forvet iddiası ortaya atıldı. Buna göre Kanarya, Jorge Jesus’un Benfica’dan öğrencisi olan Haris Seferoviç’in peşine düştü. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Kırmızı-Beyazlılar’dan ayrılacağı ve teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

KİRALANABİLİR

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Sarı-Lacivertliler, Seferoviç’i geniş transfer listesine aldı. İsviçreli oyuncunun ilk olarak maliyet şartları araştırılacak. Eğer ekonomik olarak Fenerbahçe’nin sınırları içindeyse, Seferoviç’in menaceri Fali Ramadani ile temas kurularak ilk girişimler başlayacak. Benfica’nın, bu transferde zorluk çıkarması beklenmiyor. Portekiz ekibinin, 30 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine sıcak bakabileceği de kaydedildi.