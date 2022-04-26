Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler'e dünya devi talip! Ali Koç servet istedi...

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Fenerbahçe'nin gözbebeği konumundaki Arda Güler her geçen gün performansını artırırken, genç futbolcu Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor. 17 yaşındaki futbolcuya bu kez de dünyaca ünlü takım talip olurken, başkan Ali Koç Arda Güler'in bonservisini de belirledi.

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçta Serdar Dursun hat-trick yapmasına karşın, maçta en çok konuşulan isim Arda Güler olmuştu.

SERDAR DURSUN'U GÖLGEDE BIRAKTI

Oyunda bulunduğu dakikalarda Fenerbahçe hücumunu yöneten, topu boş alanlara açan, rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılan Arda Güler, Rize'deki stadyumu dolduran rakip taraftarların da beğenisini toplamıştı. Maçın son 20 dakikasında Çaykur Didi Stadyumu'nu dolduran Rizesporlu taraftarlar, Arda Güler'in şıkı hareketlerini alkışlamıştı.

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AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE ARDA GÜLER VAR!

Güler bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika süre alan futbolcular arasında skora en sık etki eden oyuncu olmuştu. Sahada toplam 270 dakika kalan genç yıldız, 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Dakika ortalamasına vurulduğunda Arda Güler, sahada kaldığı her 45 dakikada bir gole etki eden performans göstermişti.

LEVERKUSEN VE FIORENTINA'DAN SONRA...

Her geçen gün taraftarların gönlünde taht kuran ve performansını artıran Arda Güler'e, dünyaca ünlü kulüplerin ilgisi de devam ediyor. Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ve İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın ardından bir başka dev kulüp, Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

ALİ KOÇ 30 MİLYON EURO İSTİYOR!

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Güler için Almanya'nın önde gelen ve genç yetenekleri daha da parlatıp yüksek bedellere satan Borussia Dortmund'dan teklif geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, oyuncusunu isteyen Borusia Dortmund yönetiminden 30 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu belirtilirken, Alman ekibinden geri dönüş beklendiği ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ VAR

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Arda Güler'in sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 20 milyon Euro olduğu, 2023-24 sezonu sonunda 25, 2024-25 sezonu sonundaysa bu tutarın 30 milyon Euro olacağı iddia edilmişti.

İSMAİL KARTAL'DAN ÖVGÜ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Arda Güler için Çaykur Rizespor maçı sonrasında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Kartal açıklamasında, "Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. Bu dengeler içinde giren çıkan herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Arda Güler de pozitif işler yaptı. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum." demişti.

Bu sezonun başında Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın verdiği şansı çok iyi kullanan Arda Güler, İsmail Kartal döneminde de iyice vites yükseltti. 2005 doğumlu oyuncu bu sezon 15 maçta toplam 357 dakika süre aldı. Genç oyuncu buna karşın 3 gol atıp, 5 de asist yapmayı başardı.

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