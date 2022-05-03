Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler U17 Milli Takımı kadrosunda! Beşiktaş maçını kaçıracak mı?

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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Sarı-lacivertli takımın bu sezon parlayan yıldızı oldu. Son haftalarda hem takımın yükselen formu hem de Arda Güler'i izlemek isteyen taraftarlar Ülker Stadyumu'nu dolduruyor.

FENERBAHÇE ARDA GÜLER'İN OYNADIĞI MAÇLARI KAZANIYOR

Bu sezon Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran isim olan Arda Güler, saha içinde takımına büyük katkı sağlıyor. Fenerbahçe formasıyla 12 Süper Lig maçında toplam 284 dakika süre alan 17 yaşındaki Arda, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Arda Güler'in oynadığı 12 Süper Lig maçını da kazandı.

İşte Arda Güler'in süre aldığı maçlar ve sonuçları

2. hafta: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

15. hafta: Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor

25. hafta: Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

26. hafta: Fenerbahçe 2-0 Hatayspor

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27. hafta: Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe

29. hafta Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe

30. hafta Fenerbahçe 2-1 Konyaspor

31. hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

32. hafta Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

33. hafta Fenerbahçe 2-0 Göztepe

34. hafta Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe

35. hafta Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK

U17 MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSUNA ALINDI

Arda Güler, 16 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek olan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan U17 Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

U17 Milli Takımımızın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Arda Güler (Fenerbahçe A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht)

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Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar

U17 Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası maç programı ise şu şekilde:

17 Mayıs 20:00 Türkiye - İspanya

20 Mayıs 14:00 Türkiye - Sırbistan

23 Mayıs 17:30 Türkiye - Belçika

U17 MİLLİ TAKIMI KAPTANI

Arda Güler, Elit Tur'da mücadele eden ve Avrupa Şampiyonası bileti alan U17 Milli Takımımızın kaptanlığını yapıyordı. U17 Milli Takımımızda 10 maça çıkan Arda, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

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7 MAYIS'TA RİVA'DA TOPLANILACAK

TFF'den yapılan açıklamada U17 Milli Takımı aday kadrosunun 7 Mayıs Cumertesi günü saat 18:00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI 8 MAYIS'TA! ARDA GÜLER OYNAYABİLECEK Mİ?

Arda Güler'in 7 Mayıs'ta Riva'da toplanacak kampa katılacağı ortaya çıkınca genç futbolcunun 8 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kaçırıp kaçırmayacağı yönünde soru işaretleri belirdi.

Edindiğimiz bilgilere göre Arda Güler özel izinle Beşiktaş maçı için Fenerbahçe kadrosunda yer alacak ve görev verilmesi durumunda sahaya çıkacak. Genç futbolcu derbinin ardından U17 Milli Takım kampına katılacak.

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SON İKİ MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş maçında özel izinle oynayabilecek olan Arda Güler, Süper Lig'in son iki haftasındaki maçları ise kaçıracak. 17 yaşındaki futbolcu 15 Mayıs'taki VavaCars Fatih Karagümrük ve 22 Mayıs'taki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyecek.