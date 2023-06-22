Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler kalacak mı, gidecek mi? Tatil sonrası ikinci buluşmada...

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Fenerbahçe’de mali genel kurulun iz düşümlerinin de teknik direktör arayışının da önüne geçerek gündemin birinci maddesine oturan Arda Güler’in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusu dün de netlik kazanmadı. Saat 13.00’te başlaması gereken görüşme Başkan Ali Koç’un işleri nedeniyle 40 dakikalık rötarla 13.40’ta Fenerbahçe Ülker Stadyumu’ndaki kulüp binasında gerçekleşti. Görüşmeye babası Ümit Bey ile gelen Arda stadın maraton kapısından giriş yaptı.

HİÇBİR YÖNETİCİ İÇERİ ALINMADI

Başkanlık makamında baba Ümit Güler ile Arda Güler’in katılımıyla gerçekleşen ve içeri hiçbir yöneticinin alınmadığı toplantı saat 16.30’da bitti.

Ali Koç’un genç futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı öğrenilirken, toplantının nasıl geçtiğini gazeteciler kadar yöneticilerin de merakla beklediği görüldü. Arda toplantıdan güler yüzle ayrılırken başkan Ali Koç zirvenin ardından dernek toplantısı için Kayseri’ye gitti. Koç bugün de Türkiye Futbol Federasyonu’nun genel kurulu için Ankara’ya geçecek.

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ÖNCE TATİL SONRA TEKRAR BULUŞMA

Peki şimdi ne olacak? Arda Güler yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkacak. Döndükten sonra başkan Ali Koç ile tekrar benzer bir görüşme yapılacak ve nihai karar oluşacak. Net olmasa da gelen bilgiler genç yıldızın Fenerbahçe’den ayrılsa bile 17,5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin biraz daha yükseltileceği yönünde. Ancak edinilen bilgilere göre kritik görüşme yüzde 51 ikna edilememe şeklinde noktalandı. Şimdi tatil süreci ve dönüşte yapılacak görüşmeden çıkacak sonuç bekleniyor.