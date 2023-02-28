Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Ailesinden yeni sözleşme ve 3500 dakika açıklaması...

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine devam eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe'de takımın genç ismi Arda Güler'in geleceği şekilleniyor.

Fenerbahçe'nin 18 yaşına yeni giren yıldızı Arda Güler'in yeni sözleşme için kısa süre içerisinde Ali Koç ile görüşeceği ortaya çıktı.

"ARDA, FENERBAHÇE'NİN EVLADI"

Haber Global'in haberine göre; Arda Güler'in ailesi, "Biz Fenerbahçe ile olan kontratta ne 1.500 dakikaya bakarız ne başka bir şeye. Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Yıldızını burada parlattı. Ali Koç Başkan ile Arda Güler arasında geçecek bir görüşmenin sonucuna göre belli olacak. Oğlumuza başka bir şey söylemeyiz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcunun ailesi ayrıca, "Arda, Ali başkanla oturur konuşur. Arda 'Kalmak istiyorum, 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım' tamam. Arda 'Ben ayrılmak istiyorum.' derse ona da tamam. Nasıl bir karar alırlarsa ona bakacağız." dedi.

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18 maçta oynadı

25 Şubat'ta 18 yaşına giren genç isim, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 karşılaşmada oynadı. Bu maçların yalnızca 5 tanesine ilk 11'de başlayan Arda, 3 gol ve 2 asistle oynadı.