Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Andrea Belotti sesleri! Transferde liste başı...

#Fenerbahçe#Transfer#Belotti
Son Dakika: Fenerbahçede Andrea Belotti sesleri Transferde liste başı...

Fenerbahçe'nin, Serie A ekibi Torino'dan ayrılan Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Bruma, Lincoln ve Emre Mor transferleri ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalya basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Serie A ekibi Torino'dan ayrılan Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor.

'LİSTE BAŞI'

Sarı-lacivertlilerin İtalyan golcüye teklif yaptığı belirtildi. Ayrıca Monaco ve West Ham'ın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

Yayıncı kuruluşun haberinde ise İtalyan yıldızın, Fenerbahçe'de transfer listesinin başında yer aldığı vurgulandı.

28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon Torino'da 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Gözden Kaçmasın

Ozan Tufan resmen Hull Cityde Fenerbahçe de açıkladı, sözleşme süresi...Ozan Tufan resmen Hull City'de! Fenerbahçe de açıkladı, sözleşme süresi...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Belotti

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret