Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sırrı ortaya çıktı! Su şişesi detayı ve o performans...

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Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır takımının başarılı gidişatında kilit rol oynarken, başarılı kalecinin Göztepe maçında ortaya çıkan fotoğrafı futbol gündemine oturdu.

Sarı-lacivertli takımın 30 Ekim'de oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan milli file bekçisinin sahalardan 4 ila 6 ay arasında uzak kalacağı açıklanmıştı ancak Altay Bayındır müthiş bir özveri ile 3.5 ayda sakatlığını atlatmış ve Giresunspor deplasmanı ile birlikte sahalara dönmüştü.

Döndükten sonra başarılı performansını sürdürmeye kaldığı yerden devam eden Altay, özellikle Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde adeta devleşmişti.

LILLE VE AJAX DERBİDE İZLEDİ

Galatasaray derbisinde takımının en başarılı isimlerinden olan ve takımının 2-0'lık galibiyetinde önemli pay sahibi olan 24 yaşındaki kaleciyi Avrupa devlerinin scoutları izlemeye gelmişti. Andre Onana'yı Inter'e kaptıran Ajax ve Fransa'nın son şampiyonu Lille Altay ile yakından ilgilenirken, derbide çıplak gözle izlemişlerdi.

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GÜNDEME OTURAN FOTOĞRAF!

İsmail Kartal ile birlikte son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş bir seri yakalayan Fenerbahçe, son olarak Ülker Stadı'nda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. Süper Lig'deki ikincilik koltuğunu koruyan sarı-lacivertlilerin İzmir ekibini mağlup ettiği maçta da başarılı bir performans sergileyen milli kaleciye ait olduğu belirtilen fotoğraf, bir anda gündeme oturdu.

SU ŞİŞESİNDEKİ PENALTI DETAYI

Maçın ardından sosyal medyada yer alan fotoğrafta su şişesinde Göztepeli oyuncuların penaltı istatistiğinin olması dikkat çekti. Genç eldivenin her maç öncesi olası penaltı atışları için şişeye yapıştırdığı taktik kağıdına bakarak rakip futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini kestirmeye çalıştığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılmaya başladı. Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar da '3 futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini ezberleyemiyor mu?' diyerek eleştiride bulundu.

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"TARAFTARLARIMIZ BİZE KIVILCIM VERİYOR"

Maçtan sonra performansıyla alakalı konuşan Altay Bayındır, "Bizim için her maç olduğu gibi bu maçta önem taşıyan bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Maç sonrasında eksiklerimizi bakacağız, nerede nasıl daha iyi olabiliriz diye. Kulübümüzde fizyoterapistlerimiz, masörlerimiz, doktorlarımız çabuk dönmem için çalıştılar. Ben de özel olarak çalıştım. Taraftarlarımız bize kıvılcım veriyor, biz de sahada ateşi yakıyoruz. Her maç final maçı. İnşallah dilediğimiz bir şekilde ligi bitiririz." ifadelerini kullanmıştı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

2021-22 sezonunda 3 penaltı atışından 1 tanesini kurtaran milli kaleci, diğer 2 atışı kalesinde gol olarak gördü.

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Özellikle maçın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken çok kritik 2 kurtarışa imza atan Altay, taraftarından alkış aldı ve sosyal medyada düzenlenen anketlerde maçın oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe'nin son 9 maçta yakaladığı seri, Altay’ın sakatlıktan döndüğü Giresunspor mücadelesiyle başlamıştı. Yaşadığı sakatlığa rağmen bu sezon 19 maçta forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 17 gol görmüş ve 7 maçta da kalesini gole kapatmıştı.