Son Güncelleme:
Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan iyi haber!
Fenerbahçe'nin 17 Nisan'daki antrenmanında yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık tespit edilen ve ameliyat olan Altay Bayındır'ın iyileşme süreci tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, 18 Nisan'da el bileği skafoid kemiğindeki kırıkla ilgili ameliyat olmuştu. Bir süredir elinde bandajla iyileşme süreci takip edilen Altay'dan bugün iyi haber geldi.
El bileğindeki bandaj çıkarılan 23 yaşındaki Altay, bireysel çalışmalara başladı.
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...