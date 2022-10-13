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Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a yeni sözleşme! Zam yolda...

Güncelleme Tarihi:

#Altay Bayındır#Fenerbahçe#Sözleşme
Son Dakika: Fenerbahçede Altay Bayındıra yeni sözleşme Zam yolda...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 10:58

Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor… Sarı lacivertliler, son 4 resmi maçında kalesini gole kapatan ancak Karagümrük karşılaşmasında 4 gol birden yediği için ıslıklanan Altay Bayındır için düğmeye bastı. Avrupa'nın da takibindeki Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek. İşte tüm detaylar...

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Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor…

Son 4 resmi maçında kalesini gole kapatan ancak Karagümrük karşılaşmasında 4 gol birden yediği için ıslıklanan Altay Bayındır'a moral vermek için herkes kolları sıvadı. Karşılaşma sonrası arkadaşlarının tribüne götürüp alkışlattığı oyuncuya, Jorge Jesus da sıcağı sıcağına 'Olur böyle maçlar' diyerek destek verdi ardından bir toplantı yaparak kendisine duyduğu güveni dile getirdi.

ALTAY'A YENİ SÖZLEŞME

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim de sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyle bitecek olan milli kalecisinin kafasını rahatlatmak için harekete geçti. 500 bin TL aylık kazancı olan, Avrupa'nın da takibindeki Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek ve en önemlisi de yurt dışından gelecek teklifler için kapı açık tutulacak. Yönetim, bu hamleyle Altay'ın kafasını rahatlatmayı hedefliyor. Bu arada tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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#Altay Bayındır#Fenerbahçe#Sözleşme

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