Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Avrupa'dan teklif yağıyor!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ederken yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturmasında önemli katkısı olan Altay Bayındır da Avrupa devlerinin gözdesi durumunda.

Sabah'ın haberine göre; Kanarya'nın milli kalecisi şimdiden 4 takımın radarına girmiş durumda. Altay Bayındır'ın bonservis bedelini belirleyen Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacak.

Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken, bunda Süper Lig'in en az gol yiyen iki kalecisinden biri olarak Altay Bayındır büyük rol oynadı. Ve bu performans sonucu eski bir hikâye yeniden canlandı.

LILLE

23 yaşındaki milli eldiven, Avrupa devlerinin gündemine geldi. Altay'ın talipleri arasında tanıdık bir kulüp var. Son yıllarda Türk futbolcuları kadrosuna katarak gündeme gelen Lille, Altay'ı yakın takipte. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Fransız ekibi, 23 yaşındaki file bekçisi için yakın temas halinde.

AJAX

Haberin Devamı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan ve oynadığı futbolla Avrupa'da ses getiren Ajax da Altay'ı gündemine aldı. Kulüp kultürü gereği hep genç oyunculara şans veren ve futbol dünyasına yıldız futbolcular kazandıran Hollanda ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

INTER & NEWCASTLE UNITED

Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerini sürdürdüğü ınter de Altay Bayındır'ı izleten Avrupa devlerinden biri. Bu 3 kulübün yanı sıra İngiliz ekibi Newcastle United'ın da Altay Bayındır için teklif yapabileceği ifade ediliyor. Son dönemde Okay Yokuşlu, Ozan Kabak, Ozan Tufan gibi milli futbolcular İngiltere'ye transfer olmuştu. Altay da bu isimlerin arasına katılabilir.

GELECEĞİN KAPTANI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Sarı-lacivertli kulübe ulaşan resmi bir teklif şu an için yok. Ancak kulislerde ve Avrupa basınında Altay'ın ocak veya en geç temmuz ayında Avrupa'ya transferi çok yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe yönetimi ise sessizliğini koruyor. Kendilerine gelen bir teklif olmadığı sürece Altay konusunun gündemlerinde olmadığını ifade ediyorlar.

Başkan Ali Koç'un başarılı kaleci için belirlediği taban fiyatın 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Koç, geleceğin kaptanı olarak gördüğü Altay'ı astronomik bir ücret gelmedikçe kesinlikle satmaya sıcak bakmıyor.