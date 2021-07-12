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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır takımdan ayrı çalışıyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır takımdan ayrı çalışıyor!

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır takımdan ayrı çalışıyor!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dayanıklılık testi uygulandı.

Sarı-lacivertli takım 2 gruba ayrılırken, futbolcular yarım saat arayla dayanıklılık testlerine girdi.

Kaleci Altay Bayındır, takımdan ayrı kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarına devam etti.

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