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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 14:07,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
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Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, fıtık ameliyatı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, Almanya'da olacağı fıtık ameliyatı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 lig maçında forma giyen 21 yaşındaki file bekçisi, 5 maçta kalesini gole kapatırken 33 gol yedi.

Altay Bayındır'ın cezası sebebiyle bu hafta oynanacak Konyaspor maçında kalede Harun Tekin'in olması bekleniyor.

Genç eldivenin ameliyatı sonrası Harun Tekin'in 1 numaraya geçeceği, yedek kaleci olarak ise Erten Ersu'nun görev yapacağı aktarıldı.

Son Dakika | Fenerbahçede Altay Bayındır şoku

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