Son Dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, fıtık ameliyatı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, Almanya'da olacağı fıtık ameliyatı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 lig maçında forma giyen 21 yaşındaki file bekçisi, 5 maçta kalesini gole kapatırken 33 gol yedi.
Altay Bayındır'ın cezası sebebiyle bu hafta oynanacak Konyaspor maçında kalede Harun Tekin'in olması bekleniyor.
Genç eldivenin ameliyatı sonrası Harun Tekin'in 1 numaraya geçeceği, yedek kaleci olarak ise Erten Ersu'nun görev yapacağı aktarıldı.
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