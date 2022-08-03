Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır Slovacko maçında yok! Görev Ertuğrul Çetin'in...

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Kadıköy'de Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan Altay Bayındır riske edilmeyecek.

Bugünkü son antrenmana çıkmayan Altay'ın yerine genç kaleci Ertuğrul Çetin mücadelede görev yapacak. Altay Bayındır'ın maç kadrosunda olup olmayacağı henüz belli değil.

19 yaşındaki Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe'de ikinci kez ilk 11'de görev yapacak. Genç kaleci geçen sezon Altay'ın sakatlandığı Antalyaspor maçının son 5 dakikasında oyuna girmiş, sonraki hafta oynanan Altay maçına ilk 11'de çıkmıştı.