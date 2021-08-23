Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır sezona fırtına gibi girdi!

Spor Arena Detay - Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başladı.

23 yaşındaki genç file bekçisi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı.

İlk haftada oynanan Adana Demirspor mücadelesinde tam 7 kurtarışa imza atan Altay Bayındır, Antalyaspor karşısında ise kalesine gelen 4 isabetli şutta rakiplerine gol izni vermedi.

ALTAY BAYINDIR MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

"Kazandığımız için mutluyuz. Bugün ilk lig maçımızdı taraftarımızla beraber içeride oynadığımız. Daha yolumuz çok uzun. Çok maç var. İnşallah aynı disiplinle çalışmalarımızı artırarak eksiklerimizi kapatarak sürdürürüz, sezonu da iyi bir şekilde götürürüz noktalarız. Kim geldi. O da adapte oldu. Çok sıcakkanlı. Çok iyi bir insan. Bizim takımımızdaki her oyuncu iyi insan. Hocamız da birlik beraberlik için elinden geleni yapıyor. Disiplinli, koordineli bir şekilde çalışıyoruz."