Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan ve başarılı bir operasyon geçiren başarılı file bekçisinin, son yapılan kontrolleri neticesinde antrenmandaki egzersiz hareketlerini artık tam kapasite yapabileceği belirlendi.

Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır'ın önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcunun Aralık sonunda takıma katılması planlanıyor.