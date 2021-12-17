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Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci!

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Sakatlık
Son Dakika: Fenerbahçede Altay Bayındır sevinci

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan gelen haber yüzleri güldürdü. Egzersiz hareketlerini tam kapasite yapabilen 23 yaşındaki file bekçisi, saha çalışmalarına başladı. Aralık sonunda takımla birlikte çalışması bekleniyor.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan ve başarılı bir operasyon geçiren başarılı file bekçisinin, son yapılan kontrolleri neticesinde antrenmandaki egzersiz hareketlerini artık tam kapasite yapabileceği belirlendi.

Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır'ın önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcunun Aralık sonunda takıma katılması planlanıyor.

Altay Bayındır, 30 Ekim tarihinde oynanan ve İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlanmış ve yerini Berke Özer'e bırakmıştı.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Sakatlık

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