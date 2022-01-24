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Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Dönüyor...

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Sakatlık
Son Dakika: Fenerbahçede Altay Bayındır müjdesi Dönüyor...

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Altay Bayındır sahalara dönmeye hazır olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'de 30 Ekim'deki Konyaspor maçında sakatlanan ve o zamandan beri takımından ayrı kalan Altay Bayındır, dönmeye hazır.

Başarılı file bekçisi iki sezondur büyük şanssızlıklar yaşıyor. Altay Bayındır, geçen sezon bileğindeki kırık yüzünden 6 maç kaçırmıştı. 23 yaşındaki kaleci, 30 Ekim’deki Konya maçında da omzundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu.

Fanatik'in haberine göre; 17 maçta görev yapamayan Altay, artık dönüş hazırlığında. Başarılı kalecinin Antalya kampında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Bir diğer sakat oyuncu Mert Hakan Yandaş’ın da antrenmanlara başlaması bekleniyor. Hasta oldukları için Sivas’a götürülmeyen Ferdi ve Mesut da gecikmeli de olsa kampa katılacak.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Sakatlık

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