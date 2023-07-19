Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile yollar ayrılıyor! Yeni takımıyla anlaştı...

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Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya, kaleci Livakovic transferinde de mutlu sona ulaştı. üm bu gelişmeler sonrası Altay Bayındır'ın geleceği merak edilirken, anlaşma sağlandığı haberleri geldi. İşte Altay'ın yeni takımı ve tüm detaylar...

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katan Fenebrahçe, transferde durmak bilmiyor.

LIVAKOVIC İÇİN GERİ SAYIM

transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic'e kavuşmak için artık geri sayıma geçti. 28 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'le de 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

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Ödeme planı üzerinde de taraflar uzlaşma sağladı ve iş sadece resmi imzalara kaldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Livakovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2 MİLYON EURO MAAŞ

Ayrıca Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de geçireceği 5 yıllık sözleşme süresi boyunca yıllık 2 milyon euro maaş kazanacak.

KARİYERİ

Sarı lacivertlilerin gündemindeki Livakovic futbola ülkesi Hırvatistan'ın Zadar takımında başladı. Ardından NK Zagreb takımının yolunu tuttu. File bekçisi son olarak ise Dinamo Zagreb'in kalesini koruyordu.

AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Önümüzdeki sezon kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen Kanarya, transferi için haftalardır uğraş verdiği Dominik Livakovic'i açıklamaya hazırlanıyor.

ALTAY'IN GELECEĞİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, yeni kalecisi Livakovic'i duyurmaya hazırlanırken, kalecisi Altay Bayındır'ın da geleceği belli oldu. 28 yaşındaki Livakovic'in gelişiyle kulübe yolu gözüken Altay Bayındır ise sözleşmesi uzatılmasına rağmen, ayrılık kararı aldı.

AJAX İLE ANLAŞTI

Kontratında "6 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi, AJAX'la anlaşma sağladı. Altay'ı 2 yıldır takibe alan Hollanda takımı, hafta sonuna kadar F.Bahçe'nin hesabına 6 milyon Euro'yu yatırarak, bu transfere son noktayı koyacak.

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